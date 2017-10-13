中国将继续大量采购原油 六个月后储备料达10亿桶--IEA

路透伦敦10月12日 - 国际能源署(IEA)表示，中国在2017年以创纪录的速度积累原油库存；虽然该国的购油速度在年底前可能放慢，但库存规模可能在六个月后达10亿桶大关。

中国自2015年以来，已经耗资约240亿美元用于积累原油储备，采购平均价格为每桶50美元。目前中国原油库存规模约为8.5亿桶。

IEA表示，虽然相较于2015年初以来高达6,800亿美元的经常帐盈余，中国在原油储备方面的支出很少，但该国当前的储备量已相当于日本与韩国的总和。

“我们的计算结果显示，中国的原油进口规模约为90天的用量，而总需求约为60天用量，”该机构补充称。

中国原油库存情况并不透明，相关数据很难获得或者并不可靠。IEA根据中国国家统计局公布的数字以及船运追踪数据、炼厂加工量和原油产量，得出了上述数字。

“过去两、三年，中国在帮助去化全球油市多数的过剩供应方面扮演了重要角色，所以进一步理解中国变得更为重要，但也使中国数据被放大检视，”IEA月报称。

IEA称在欧洲几个最富有国家，整体商用原油库存约为14.7亿桶，比中国高出70%，但需求仅多了15%。

中国增加战略原油储备的努力，是大西洋盆地原油需求今年达纪录新高的一大动力。

IEA预计中国今年第四季库存不会增加，因需求应可维持强劲，不过2018年原油消费料将放缓。

“我们预计2017年中国全年原油需求增幅，将从2016年的31万桶/日上升至54万桶/日，受今年上半年的力道所支撑。2018年需求增幅料将放缓至32.5万桶/日。”IEA说。

IEA称，根据多个消息来源判断，中国原油存储能力介于8-10亿桶，不过还不清楚其中是否包括地下存储设施。

“如果我们以中国存储能力估计区间的上限计算，或许还可以接收约1.5亿桶原油，”IEA表示。

“如果保持2017年迄今的库存增加速度，那么还要六个月才能够装满。由此说来，8-9月的增长速度大幅放慢可能只是暂时的。”

IEA估计，在2017年上半年，中国库存增加速度达到创纪录的100万桶/日，不过第三季时降至约50万桶/日。

该机构表示，以最近数据以及2015年1月以来的表观原油供需情况计算，中国截至9月底的原油总库存约为7亿桶。

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