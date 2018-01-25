《RUSSELL专栏》中国原油进口和油品出口同步增长 趋向零和游戏

(本文作者Clyde Russell为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿1月25日 - 原油市场大部分观察人士的假设之一是，中国将继续充当全球需求增长引擎，从而给油价提供潜在支撑。

这种假设有它的合理性。海关数据显示，中国这个全球最大原油进口国2017年原油日进口量为840万桶，较上年增加10.1%。

中国2017年原油日进口量的80万桶增量，大约占到全球需求增长总量的一半。

但有越来越多的迹象显示，中国原油进口正趋向于零和游戏，因为相当一部分的原油进口增长，又被以成品油的方式出口。

零和游戏是指一方收益被另一方的损失所抵消。

尽管中国并不是将所有额外进口的原油转为炼制品出口，但却正在增加海外油品销售，因此那些遭到中国成功抢走市占的炼油商，其原油需求就可能被中国额外进口所取代。

中国石油集团(CNPC)在本月稍早发布的年度展望中称，2018年中国的进口量将达4.52亿吨，相当于900万桶/日，较去年增加7.7%。

这将比2017年的进口量增加60万桶/日，增幅低于2017年，但仍对全球的原油需求起到强大的拉动作用。

不过，中国石油还预计，2018年中国的成品油出货量将激增，其中柴油净出口量将跳增47%至2,380万吨，或50.9万桶/日。

汽油净出口量料将增加23%至约1,280万吨，或29.8万桶/日。

中国海关尚未公布全年数据，但2017年前11个月的柴油出口量约为34.2万桶/日，汽油出口量约为21.7万桶/日。

如果中国石油集团的预估是正确的，就意味着2018年柴油出口将增长约16.7万桶/日，汽油出口增加约8.1万桶/日。

合在一起看，预示着2018年中国额外增加的约23万桶/日的原油需求，将在被加工成油品后又出口至全球市场。

**中国燃料出口可能影响原油市场**

如果精炼油品的需求增幅足够大，那么上述燃料可被市场所消化。但如果需求没那么强劲，则中国额外出口的油品可能取代其它燃料出口国的原油需求。

在亚洲，受影响的是印度、新加坡、日本和韩国，它们或者出口部分加工油品，或者是将加工油品的大部分都出口。

已经有迹象显示，中国出口正对该地区的精炼利润造成一些影响，新加坡的精炼利润在周四交易时降至每桶6.22美元，不仅低于去年9月触及9.07美元的高位，亦低于365天均值7.01美元。

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当然，原油价格上涨也在挤压亚洲炼厂的利润率，但中国成品油出口飙升，可能是区域炼厂最不希望看到的。

如果亚洲炼厂继续受累于中国成品油出口增长以及原油价格的上涨，那么实货原油价格就该会有反应了。布兰特原油期货周三收报每桶70.53美元，已较去年底上涨5.5%。

这有可能体现在沙特等主要石油出口国的官方售价(OSP)较指标油价的升水收窄上面。

沙特已将阿拉伯轻质油2月船货的OSP定在较区域指标阿曼-迪拜原油升水维持在每桶1.65美元，与1月船货OSP一样。

在这一售价持稳之前，曾是连续四个月上调OSP。如果沙特下月初发布定价详情时，下调3月船货OSP也不足为怪。(完)