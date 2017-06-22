分析：中国成品油过剩导致炼厂旺季减产 原油进口受拖累

路透北京/新加坡/伦敦6月21日 - 夏季高温增加了用电量，学校放假以及家庭驾车出行也加大燃油的消费，但部分中国大型炼油厂却在需求高峰期罕见地削减产量。

第三季中国近10%的炼油产能将停产，这暗示中国这个全球最大原油进口国的需求将进一步减弱。

西非和欧洲的供应商已经感受到中国需求减少带来的一阵阵寒意，受全球原油供应过剩影响，本周现货原油价格跌至2016年11月以来低点。

受影响炼厂的消息人士表示，包括中石油(601857.SS)锦州炼厂在内的主要炼油厂将日加工量设定在比第二季减少约6,500桶的水平。

因未获授权对媒体讲话，消息人士匿名表示，中石油的抚顺石化厂自6月初开始为期45天的全面停产。该炼厂的年产能为233,200桶/日。

中石化(600028.SS)正在考虑最多减产23万桶/日，相当于其去年平均日产量的约5%。这将成为该集团16年来仅有的第二次削减产能。

自2015年中以来，汽油和柴油等油品的过剩库存就在增长，因中国政府在当时采取新政策，向独立民营炼厂--即所谓的茶壶炼厂发放原油进口配额。该举措导致国有的中石化和中石油不得不减产并减少原油购买量。

卓创资讯集团的原油分析师高健表示，炼厂可能已经意识到，国内市场无法消化掉如此多的汽油和柴油，唯一的解决方法就是减产。

除了上述减产，根据卓创资讯的数据，随着四大国有炼厂和六家民营炼厂启动计划中的维护检修活动，第三季炼厂产能还将进一步关闭约130万桶/日。

这些关闭计划意味着，中国1,510万桶/日的炼油能力将有近10%在第三季停产。

分析师预期，为逐步削减拖累国内市场的过剩供应，中国会将成品油用于出口，令已经供应充足的全球市场进一步承压。

“中国将不得不出口成品油...至亚洲市场，那里的需求形势从地区角度来看也并非特别有利，”法国巴黎银行大宗商品策略主管Harry Tchilinguirian说。

从现在直至9月左右，炼厂加工减少应该会削减中国对原油的需求。一些供油国已经感受到寒意。6月前几周里，安哥拉原油出口为至少一年来最低水平，该国原油多数运往中国。

本月迄今从北海运至亚洲的福尔蒂斯原油仅有200万桶，相比之下，去年6月约为600万桶，5月时为1,000万桶。

**不要小觑中国**

中国炼油行业即将进行的减产可能进一步打压油价。由于供应过剩，油价自2014年以来已下跌过半。

但交易商称，一旦眼下的供应过剩状况结束，中国对石油的极度渴求或将重现。

中国商务部上周发放了2017年第二批原油非国营贸易进口配额，19家地方炼厂在名单内。

加上此前发放的第一批配额，今年地方炼厂获得的原油进口配额约为142万桶/日，有八家企业还可能再另获34万桶/日的配额。

随着炼厂开始租用油罐存储进口原油，预计第二批进口配额的影响将在第三季末起开始显现。

交易商称，为了满足大部分需求，他们将转售存储在韩国和中国的原油，尤其是大多地方炼厂盘踞的山东省，以及停靠在马来西亚沿岸的油轮上的原油。

部分交易商甚至预计第四季需求将飙升，一如去年底的情况，当时地方炼厂纷纷突击用完进口配额，以便有理由维持或提高将来的配额规模。

“中国的情况有点难以预料--他们突然就大量进口，所以你决不能低估中国的购买量，”Berentsen说道。

中国进口原油图表：tmsnrt.rs/2st0Xq9

(完)