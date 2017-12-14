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分析：中国公开市场利率小幅上调 呼应FED加息且引导合理利率预期
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December 14, 2017 / 5:35 AM / a day ago

分析：中国公开市场利率小幅上调 呼应FED加息且引导合理利率预期

3 分钟阅读

作者 李宏薇

资料图片：2013年6月，中国央行总部大楼。REUTERS/Jason Lee

路透上海12月14日 - 随着美联储加息，中国央行周四公开市场利率全线上调，不过幅度小于今年此前两次，低于市场预期。央行表示，利率上调是随行就市，反映市场供求的结果，同时也是对FED加息的正常反应。

央行称，本次利率上行幅度小于市场预期，但仍有利于形成合理利率预期，避免金融机构过度加杠杆和扩张广义信贷。据此，业内人士指出，2018年美国还会加息，中国有望延续上调逆回购等政策利率方式应对，在基本面和通胀等条件不满足前，基准利率暂无调整必要。

中国央行公告，稍早进行了500亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，28天200亿。中标利率均上涨5个基点(bp)，分别至2.50%和2.80%；同时进行的2,880亿元一年期MLF(中期借贷便利)操作，规模超过本周六(16日)将到期的1,870亿元，中标利率也上涨5bp至3.25%。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮认为，“以往公开市场利率调整，均遵循随行就市原则，考虑到近期市场利率持续上行，因此本次上调逆回购和MLF利率并不意外，属于情理之中，但仅上调5个bp，也表明央行有呵护市场之意，不希望引发市场的过度紧张。”

中金固收团队最新报告并指出，目前中国经济和和通胀都不高，从稳增长角度来看，不支持使用较紧的货币政策，但也需要防范和警惕杠杆重新抬头。同时考虑到人民币汇率本身的稳定，适度小幅的跟随美联储加息，即可保持汇率稳定，也可以提醒市场杠杆要适度。

美联储周三一如预期升息25个基点，中国公开市场利率小幅上调后，银行间债市周四早盘现券走势稳定，活跃券波动幅度仅约1个bp，相对来说，期货反响稍暖。

央行公开市场业务操作室负责人在答记者问时称，目前货币市场利率显着高于公开市场操作利率，后者此次小幅上行可适度收窄二者之间的利差，有助于修复市场扭曲，理顺货币政策传导机制。同时，对控制宏观杠杆率也可起到一定作用。

在上周三中国央行开展中期借贷便利(MLF)续作，但仅对冲当日MLF到期后，路透即引述业内人士称，下次MLF操作时点恰好落在美联储议息会议之后，FED加息几成定局，央行当日九个月来首次打破单次续作全月到期MLF惯例，可能就是为下次MLF利率调整埋下的伏笔。

作为政策利率重要指标，中国公开市场逆回购、中期借贷便利(MLF)和常备借贷便利(SLF)利率今年此前已各上调过两次，除隔夜SLF外，其他期限品种两次上调幅度均为10bp。本次上调前，七天期和28天期逆回购利率分别为2.45%和2.75%。

央行公开市场上周净回笼5,100亿元，规模创10个月单周新高，流动性表述则从周初的“总量较高”改为“总量适中”。业内人士称，月初流动性总量偏高，央行适时回笼资金体现中性操作姿态不变；随着缴税高峰期来临，“削峰填谷”操作料会维持。

**短期内中国基准利率上调可能不大**

虽然与美国今年加息时点不完全同步，但加上这次调升，中国央行也已三次上调了逆回购利率等政策指标。2018年FED再升息三次预估未变，业内人士指出，在经济基本面、通胀等条件未满足前，中国调整基准利率的可能性微乎其微，若有需要，料还是以调整公开市场利率等应对。

招商证券宏观分析师闫玲称，目前中国经济基本面、CPI走势和房地产价格等情况，均不支持加息，“关键是基准利率上调，实际上对企业融资利率影响最大。”

美联储今年完成了三次升息，并预计在长期利率水平达到2.8%之前，明、后两年每年升息三次。这与上次9月会议上的预估一致。

国务院发展研究中心金融研究所王洋也表示，近期中国CPI涨幅尚在2%以下，而且资金外流压力亦不大，短期内调整基准利率没有必要。“我觉得货币政策有独立性，(中国)以对内目标为主。”

中国11月CPI和PPI同比涨幅双双回落，显示通胀压力有所放缓，而PPI在高基数影响下也会有所回落，预计12月PPI会延续回落态势，相对平稳的物价走势亦为中国继续降杠杆提供了良好的空间。

对于未来操作，兴业研究分析师李苗献指出，中国大方向可能还是上调逆回购利率，幅度可能还像今日，只上调5bp，因未来美元可能进入下行周期，人民币汇率压力减轻。基准利率可能维持不变，以稳定实体融资成本。

中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘高开近150点后回吐部分涨幅。交易员称，市场对FED加息已有充分预期，中国央行小幅上调公开市场利率也体现了呵护市场的态度，本次加息总体影响较为有限。

**跨年跨节流动性有保障**

进入12月，对跨年底和春节长假的流动性忧虑渐增，本周因缴税期将近，资金面亦多维持紧平衡。

对此，央行公开市场操作室负责人明确指出，2018年春节前主要商业银行因现金大量投放而产生的流动性需求，人民银行已作安排。总的来看，银行体系跨年、跨春节流动性供应是有保障。

该负责人解释说，10月底以来人民银行已通过28天期、2个月期逆回购提供了8,700亿元跨年资金，随着年末临近将合理搭配7天期、14天期逆回购等品种继续提供跨年资金。

同时，在12月6日续作1,880亿元MLF基础上，今日再开展2,880亿元一年期MLF操作，对冲月内到期后加量投放1,010亿元流动性，显着高于11月份80亿元的增量。

此外，预计12月份财政因素将净供给流动性超过1万亿元，明年初普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右。

银行间市场周四资金面早盘一度偏紧后改善，但跨年资金依然紧俏。交易员称，一早逆回购操作量不及预期，大行出资谨慎，致流动性紧张势头加剧，而MLF超量续作后市场情绪趋缓。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行。在原有七天、14天和28天逆回购期限的基础上，2017年10月末央行首次开展63天期逆回购，该工具操作期限品种增至四种。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

到期量 操作量

逆回购 （周一） 600 800

（周二） 1,100 1,500

（周三） 700 1,300

（周四） 2,400 500

（周五） -- 待定

MLF （周四） 2,880

(完)

审校 林高丽

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