中国今年新三板将着重推进市场精细化分层 研究发行制度改革

路透北京1月25日 - 中国全国中小企业股份转让系统有限公司（俗称新三板）总经理李明近日表示，2018年将着重推进市场精细化分层，研究发行制度改革，丰富市场产品和服务。研究制定新三板市场的发展战略，找准新三板在多层次资本市场中的坐标和方位，推动完善市场发展的上位法。

上证报援引他在2018新三板创新发展论坛上的讲话称，今年还将推进对外开放与合作，提高新三板的国际能见度，探索与境外交易所的互联互通；深化分类监管，加强科技监管，全力维护市场稳定运行。

他还透露，新三板拟研究引入竞争性发行机制，进一步完善发行制度。坚持市场化定价，实行简便、快捷、高效的融资方式。根据企业和投资人的需要，积极丰富融资工具，做到基础产品市场和衍生品市场协调发展。

同时，新三板将加大对暂未盈利创新企业的覆盖和支持，更加积极主动地对接战略新兴产业、先进制造业等新经济业态；力求差异化表决权架构企业挂牌、融资等在新三板市场率先实现；尽快出台股权激励等相关制度，助力创新驱动式发展。

针对部分挂牌公司提出的赴境外上市的需求，新三板正在研究推进企业两地挂牌问题；支持挂牌公司参与“一带一路”建设，深入研究“一带一路”沿线国家企业在新三板挂牌的可行性和实现方式；积极研究VIE结构公司挂牌问题。

此外，全国股转公司还积极参与证券法修改，推动制定新三板条例，进一步明确市场的属性和监管安排；完善新三板业务规则体系，推动修订完善行政规章和规范性文件；“零容忍”严打违法违规，净化市场生态。

不过，虽然新三板迫切需要丰富投资者数量和类型，但李明表示，新三板将结合深化分层坚持和完善投资者适当性管理制度。（完）