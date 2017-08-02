去年中国汽车企业海外并购交易金额创三年新低--德勤

路透香港8月2日 - 专业服务机构德勤周三称，基于中国国企投资步伐放缓及资金外流管控强等因素，去年中国汽车企业海外并购交易规模下滑至三年新低。

根据德勤中国最新发布的《2017汽车行业对外投资报告》，2016年，综合考虑国企投资步伐放缓、境外投资项目审批手续更趋严谨、东道国审查力度加大以及资金外流管控增强等各种因素，中国汽车企业海外并购活动大幅放缓，全年交易数量仅18宗，涉及金额约30亿美元，交易规模下滑至三年新低。

报告指出，总交易规模大跌主要原因是重量级并购交易锐减，不过，平均交易规模按年仍有所增长，半数交易的投资额超过1亿美元，这很大程度源于多数标的的企业来自前瞻性技术领域，且企业营收和利润增长强劲，溢价率较高。

随着小排量汽车购置税优惠政策的出台，2016年中国汽车市场重回双位数增长，生产与销售额以2,800万辆增幅带动14%同比增长。德勤强调，汽车行业不能只依赖政府政策推动持续繁荣增长，长远而言，中国汽车企业必须加快自身的全球化布局，提升在海外市场的竞争力。

德勤预计，未来收购海外汽车电子领域企业的交易案例将大幅攀升。

随着国内市场增长日趋饱和，利润增速放缓，传统零部件企业极需寻找新的突破口，以拓展高技术，进入高毛利的细分领域。研究显示，汽车电子目前是汽车零部件增长最快的细分领域，毛利率高于平均水平。与此同时，车联网、汽车安全及新能源汽车的发展，很大程度取决于汽车电子技术的创新和突破。

此外，“民进国退”也是中国汽车行业海外并购趋势的另一亮点。自2013年以来，中国汽车与零部件企业海外并购的前十大交易中便有八宗由国企主导，但2016年全年由国企进行的并购交易则只有三宗，大型国有零部件企业的收购步伐更明显放缓。相较国有企业，民企海外并购的热情反丝毫无减。

据德勤统计，2016年全年，中国汽车和零部件企业对外投资项目合计69宗，投资总额达62亿美元。尽管投资宗数创近四年新高，但在投资规模方面则较2015年呈大幅度下滑，2015年对外投资交易总额超过120亿美元，约为2016年的两倍。（完）