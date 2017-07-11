中国6月广义乘用车销量同比上升4.6% 1-6月累计下降0.2%--乘联会

路透北京7月11日 - 中国全国乘用车市场信息联席会周二公布，中国6月广义乘用车销量178.4万辆，同比上升4.6%，环比亦升0.2%；1-6月累计销量1,082万辆，同比下降0.2%。

乘联会网站刊登的6月乘用车市场分析新闻稿并称，6月乘用车零售相对超预期的较好增长，主要是月初的端午低基数和月末零售走势冲刺较好的共同影响，6月最后一周零售同比增长12%的拉动全月增速提升尤为明显。

“随着近几个月终端市场折扣力度继续加大，加速转换消费者订单的效果逐步体现。”新闻稿指出。

展望下半年，车市面临消费恢复等有利因素，但高基数的影响和2018年税收变化的不确定性也是影响消费的重要因素。首先是楼市逐步企稳后的消费回归，随着政策控制楼市走稳，下半年车市会逐步恢复。

其次是新能源车下半年逐步增量，带来车市销量增长。目前新能源车占乘用车2%左右，随着政策的相对稳定和进一步明确，下半年新能源车有望持续走强。

“下半年的压力主要是高基数的压力...考虑到2018年春节较晚，17年下半年的销量增长动力不强，”新闻稿称。

数据显示，6月广义乘用车产量为184.9万辆，同比增长4.9%，环比增长5.6%；1-6月累计产量1,142万辆，同比增长3.7%。(完)

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