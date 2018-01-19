中国2017年全年房地产贷款增加5.6万亿元 同比少增1,087亿元--央行

路透北京1月19日 - 中国人民银行周五发布2017年四季度金融机构贷款投向统计报告显示，房地产贷款增速回落，2017年全年房地产贷款增加5.6万亿元人民币，同比少增1,087亿元；人民币房地产贷款余额32.2万亿元，同比增长20.9%，增速比上年末低6.1个百分点。

报告并显示，2017年末房产开发贷款余额7万亿元，同比增长21.7%，增速比上年末高9.5 个百分点；其中，保障性住房开发贷款余额3.3万亿元，同比增长32.6%，比上年末低5.7个百分点，全年增加8,203亿元，增量占同期房产开发贷款的61.8%，比上年占比低51.7个百分点。

地产开发贷款余额1.3万亿元，同比下降8%，降幅比上年末扩大3.1个百分点。个人住房贷款余额21.9万亿元，同比增长22.2%，增速比上年末低14.5个百分点。

此外，企业中长期贷款增速提高，小微企业贷款增长较快。

2017年末，本外币非金融企业及机关团体贷款余额81万亿元，同比增长8.8%，增速比上年末高0.5个百分点；全年增加6.6万亿元，同比多增8,454亿元。

2017年末，人民币小微企业贷款余额24.3万亿元，同比增长16.4%，增速比上年末高0.4个百分点，比同期大型和中型企业贷款增速分别高3.8个和5.8个百分点。

不过，住户消费性贷款增速减缓，经营性贷款增速提升。

报告显示，2017年末，本外币住户贷款余额40.5万亿元，同比增长21.4%，增速比上年末低2.1个百分点；全年增加7.1万亿元，同比多增8,010亿元。（完）

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