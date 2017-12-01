中国央行和银监会下发整顿现金贷业务通知 暂停新批设网贷公司--消息

路透北京12月1日 - 处于风口浪尖的现金贷业务终于迎来监管的政策规范整顿。据两位熟悉情况的消息人士周五透露，中国央行和银监会已经联合下发关于规范整顿“现金贷”业务的通知。通知明确，监管部门将暂停新批设网络小额贷款公司，暂停新增批小贷公司跨省市开展业务，已经批准筹建的，暂停批准开业。

消息人士并援引通知内容称，未依法取得经营放贷业务资质，任何组织和个人不得经营放贷业务；并禁止发放或撮合违反法律有关利率规定的贷款，且不得以任何方式诱致借款人过度举债，陷入债务陷阱。

通知要求不得向无收入来源的借款人发放贷款，单笔贷款的本息费债务总负担应明确设定金额上限，贷款展期次数一般不超过两次。

同时，严格规范网络小额贷款业务管理，要求暂停发放无特定场景依托、无指定用途的网络小额贷款，逐步压缩存量业务，限期完成整改。应采取有效措施防范借款人“以贷养贷”、“多头借贷”等行为。禁止发放“校园贷”和“首付贷”。

加强小额贷款公司资金来源审慎管理，禁止以任何方式非法集资或吸收公众存款；各地不得进一步放宽或变相放宽小额贷款公司融入资金的比例规定。

“中央金融监管部门将制定并下发网络小额贷款风险专项整治的实施方案，进一步细化有关工作要求，”消息人士援引通知称。

通知并要求，银行业金融机构不得以任何形式为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款，不得与无放贷业务资质的机构共同出资发放贷款；银行业金融机构与第三方机构合作开展贷款业务的，不得将授信审查、风险控制等核心业务外包。

通知还对网贷信息中介机构业务进行了规范，要求中介机构不得提供“首付贷”、房地产场外配资等购房融资借贷撮合服务，不得为在校学生、无还款来源或不具备还款能力的借款人提供借贷撮合业务。不得撮合银行业金融机构资金参与P2P网络借贷。

“不得撮合或变相撮合不符合法律有关利率规定的借贷业务；禁止从借贷本金中先行扣除利息、手续费、管理费、保证金以及设定高额逾期利息、滞纳金、罚息等。”通知称。

中国银监会周五召开例行发布会称，将从打击取缔非持牌放贷机构、完善P2P现金贷业务、纠偏网络小贷等方面着手，遏制现金贷无序增长势头；同时，将把现金贷业务纳入互联网专项整治范畴，相关整治方案将很快下发。

针对现金贷的监管，此前有业内人士建议，在持牌经营的总体监管思路下，可以尝试“弹性”的牌照监管，为新型业务发展提供空间；同时细化利率监管，真正落实金融服务的“普”和“惠”。业内人士并指出，现金贷爆发式增长的背后，是银行、信托等传统金融机构资金以“助贷”模式源源不断“输血”的支持，因此管控资金来源控制杠杆率、穿透识别资金的最终供给者也是必要之举。（完）