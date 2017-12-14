分析：中国央行跟随FED调升政策利率将助稳人民币 美元走向更关键

作者 张金栋

资料图片：2016年1月，美元和人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

路透上海12月14日 - 紧跟美联储加息操作，中国央行周四象征性全线上调逆回购、MLF和SLF利率5个基点，表达对市场的呵护态度。分析人士指出，此次操作有利于稳定中美政策利差，在价格传导上将助稳人民币汇率，当然目前中美利差已处于相对较阔水平，且市场已充分预期，因此市场对此央行举措反应比较平静。

他们并指出，人民币今年5月底以来形成的双向波动至今，市场没有明显升贬值预期，资本流动也平稳有序，中国央行的举措更多的是考虑在平稳去杠杆基础上理顺货币政策传导机制；由于美联储仍处于加息周期中，仍需要关注美元走向对汇率和资本流动的影响。

“央行此刻调高MLF(中期借贷便利)和逆回购操作利率5个基点，既在行动上回应了美国加息，也表明在基准利率调整进退两难时，央行未来随行就市地调整流动性调控工具操作利率就成为重要的市场引导方式。”交通银行金融研究中心研究员陈冀称。

招商银行资管部高级分析师刘东亮也指出，在年末流动性紧张之际，中国央行小幅上调OMO(公开市场)利率，体现央行呵护市场之意，不希望引起市场的过度紧张，但同时小幅上调利率亦希望与美国保持合理利差空间。

从中国央行公开市场业务操作室负责人答记者问通篇的新闻稿也可以看出，央行此次上调公开市场操作利率落点是在“随行就市”、“引导预期”、“动态变化”、“修复扭曲，理顺传导”和“合理保障”等方面，这些落点都是从内部平衡角度出发，汇率和资本流动并非考虑重点。

中国央行今日进行了逆回购和MLF操作，其中七天期和28天逆回购中标利率均上涨5个基点(bp)，分别至2.50%和2.80%。一年期MLF中标利率也上涨5bp至3.25%。而午后稍晚，又有消息人士透露，央行亦上调了隔夜、七天和一个月常备借贷便利(SLF)利率各5个BP至3.35%、3.50%和3.85%。

从实际利率表现看，中国银行间存款类机构七天质押式回购利率(DR007)最近两个月基本维持在2.8-3.5%区间，此次七天逆回购中标利率上升5个基点至2.5%，但仍明显低于DR007，相比美国基准利率仍高出一截。

而今年以来，三季度以来不管是中国国债还是国开债，乃至同业存单利率，在金融去杠杆背景下，都出现明显上行，其中10年期国债收益率从9月底的3.6%附近一路上行至逼近4%，10年国开债收益率更是一度逼近5%，而一年期AAA的同业存单到期收益率也已经摸到5%高位。

同期一年期美债收益率虽然近期持续保持升势，但最高不过1.7%水平，而10年期美债收益率由于需求旺盛，当前收益率较年初还有所下行，最新报在2.3779%。

相比各个期限的美债收益率，中国相关资产的利差优势仍相当明显，因此市场对本次美联储加息和中国小幅调整政策利率反应相当平静。

因公开市场操作利率上调幅度低于预期，中国银行间债市周四现券很快消化该消息后便进入窄幅波动，最终收益率小幅下行，国债期货收高。人民币兑美元即期汇率早盘高开后反而成为购汇需求出手的时机限制了升幅，截止收盘人民币兑美元升115点至6.6088元。

中金公司首席经济学家梁红最新观点指出，2017年来中国无风险利率的上行远远走在了美国的前面，虽然今年美联储加息共75个基点而中国仅上调公开市场操作利率25个基点，但中美10年国债利差年初至今已拉开了近100个基点——在这样的环境下，中美市场操作利率的“利差”变化对汇率的边际影响也很小。

而从资本流动情况看，虽然未有相对高频指标，但综合央行外汇占款和外储变动等指标看，今年资本外流的状况大幅好转，整体处于均衡状态。

华融证券首席经济学家伍戈在美联储决议公布前撰文指出，2017年以来，短期资本流动受市场力量的驱动作用显着减弱，折射出跨境资本流动的宏观审慎管理效果凸现。“当资本外流不再是主要矛盾，政策利率将更多受到国内基本面影响。”

**关注美元走向更重要**

虽然人民币汇率目前不会成为货币政策的掣肘，但明年美联储仍处于加息周期中，分析师也普遍预计，央行大概率会延续这种操作方式，来应对美联储加息；但如果美元明年转为上行，对人民币汇率仍存在压力，监管层或仍采取综合措施来应对。

“不要小看明年人民币的波动，估计央行汇率政策愿意放手，让市场来主导，”澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆在台北的一场会议中表示，随着美联储货币政策逐渐正常化，中国央行在未来12个月还将上调货币市场利率约35个基点。

招商银行刘东亮认为，美联储货币收紧引领全球，美国经济优势尚未收窄，美元持续贬值已处于错杀阶段，并未进入弱势周期，而明年美联储继续加息缩表，叠加税改落地带来的经济优势边际扩大，企业海外利润集中回流，明年美元指数走强的概率大幅增加。

业内人士认为，如果美元转强，根据当前的人民币汇率运行模式，如果监管层仍保持对汇率波动较为容忍的方式，则汇率可能有一定的下行压力，但料会延续宽幅震荡走势，不会出现趋势性的升贬值走势。

当然要避免资本失序外流，在跨境资金流动方面监管层估计仍会采取“促流入、限流出”方式进行。（完）