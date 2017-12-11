中国经济今年增6.5-7%不是问题 货币政策会保持中性--央行货币政策委员

路透北京12月10日 - 中国央行货币政策委员会委员樊纲周六表示，货币政策会基本保持中性，不会刺激经济，也不会紧缩；这两年中国经济应该是在低谷徘徊，比较平稳，2017年经济保持6.5%-7%的增长不是问题。

中国证券网援引他的话并称，现在还谈不上经济“新周期”，产能过剩、库存积压、杠杆率过高、“三去一补一降”（去产能、去库存、去杠杆、补短板、降成本）等问题，是典型的经济周期下行特征，是典型的经济过热要清理的问题。

对于货币政策，他说，“就是一种相对中性的政策，让（经济）调整继续进行，压力继续存在，不去刺激它，让这个过程走完，但是仍然保持在目前增长情况下的趋势，逐步走出低谷。”

樊纲并称，同意用周期性的观点看待中国经济现状的方法，但是现在是“新周期”还远远谈不上，“这个事没有那么简单”。

中国央行行长周小川稍早撰文称，坚持把维持物价稳定和防控系统性金融风险作为金融宏观调控的核心目标，实施稳健中性的货币政策，强化逆周期调节，巩固宏观杠杆率稳中趋降的良好势头，并更加重视价格型调节和传导。

中国三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，持平于二季度，环比则增长1.8%；前三季度GDP同比增长亦为6.7%。

中共中央政治局周五召开会议分析研究2018年经济工作，明确坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，防范化解重大风险要使宏观杠杆率得到有效控制，金融服务实体经济能力增强，防范风险工作取得积极成效，加快住房制度改革和长效机制建设。（完）