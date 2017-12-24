中国要打好防范风险攻坚战 首先要控制好总体杠杆率--副行长

路透上海12月23日 - 中国央行副行长易纲周六表示，要把防范风险的攻坚战打好，首先要控制好总体杠杆率，要坚持积极稳妥地去杠杆、稳杠杆。

新华网援引他在2017-2018中国经济年会上指出，要看出金融风险和经济周期、结构性因素、体制性因素的联系。很多风险的积累，最终都要反映到金融风险，比如经济周期，有上升周期和下降周期。上升周期不良资产都比较少，下降周期不良资产会上升，要考虑周期因素，结构性因素。

现在面临新旧产能换代，面临去产能、去“僵尸企业”，这时候结构性矛盾也必然反映到金融领域；同时还有体制性因素，比如地方政府隐性负债问题，这些因素叠加共振就反映到了金融风险。

据他介绍，初步测算今年前三个季度杠杆率增长大幅度下降，比2012-2016年平均增幅降了9.6个百分点，“也就是说今年前三季度的杠杆率如果是上涨，也就只是微微地上涨了一点，较以前几年大幅度下降。”他称。

中国社科院国家金融与发展实验室（NIFD）11月末正式推出NIFD金融指数系列显示，前三季度，宏观上实体经济总杠杆率趋稳，结构上由于杠杆发生了由企业向政府和居民转移，中国杠杆率的总体风险有所降低。实体经济总杠杆率由一季度的237.5%提升到二季度的238.2%和三季度的239.0%，三个季度累计微升1.5个百分点。

易纲并强调，中国坚定执行稳健的货币政策，保持货币政策的中性，把国有企业去杠杆作为重中之重，标本兼治解决地方政府的隐性负债问题。坚决治理金融乱象，坚决打击违法违规金融活动，加强对薄弱环节监管制度的建设。

他指出，要加强统一监管，对功能相似的金融产品要按照统一规则进行监管。要全面实施金融机构和业务的持牌经营，打击无照经营，对超越范围，违法违规经营活动要坚决打击。对综合经营、产融结合要严加规范，打击乱办金融，坚决打击违法集资非法活动。

同时继续加强对互联网金融的专项整治工作，“金融管理权是中央事权，要明确地方政府的责任，压实监管问责，这样就有一个整体的治理金融风险的稳妥方案。”他称。

易纲认为，现在金融的各个方面、发展的各个环节风险总体可控。改革开放增强了中国经济和金融抗风险的能力，所以在防范金融风险过程中要坚持改革开放，这样会提高中国的竞争力和韧性，也正是打赢防范金融风险攻坚战的坚实体制基础和各方面机构、市场发展的保障。

决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议周三落下帷幕，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。（完）