中国贷款利率上行符合市场规律 加快绿色金融政策体系建设--官员

路透北京3月6日 - 中国央行杭州中心支行行长殷兴山近日称，要保持贷款利率和融资成本在合理空间平稳运行，金融机构应科学确定贷款利率水平；企业也应该认识到在去杠杆、经济回暖的背景下，利率适当上行是市场规律的一个反映。

兼任全国政协委员的殷兴山在小组开放讨论时发言并建议，在深化金融改革方面要更加重视和推动绿色金融改革创新的问题，包括加快绿色金融标准化体系建设及相关政策体系。

“2017年中国金融市场利率呈现上行的态势，这有利于稳杠杆、抑泡沫、防风险。”殷兴山称。

他指出，从贷款端来看，去年全部贷款加权平均利率的升幅低于市场利率的上升幅度，说明在整个市场利率上行期间，银行自身也吸收了一定的成本，市场利率上升并未传导至贷款利率。

在推进绿色金融方面，他表示，去年6月国务院批复了在浙江、江西、广东等五个省市的绿色金融改革试点，目前改革试点成效明显。

“但就我们在实践中看来，还面临着一些制度性和政策性方面的一些不足，因此绿色金融的发展还存在一些需要破解的题目。”他称。

他建议，一是要加快推进绿色金融标准化体系的建设。在国家层面加强绿色金融标准体系顶层设计和市场规划，有效整合统一绿色信贷、绿色债券等现有绿色金融产品的标准。同时，由相关部门分别围绕项目、企业等建立通用的行业指引，为金融机构支持绿色发展提供可供参考执行的依据。

二是建立支撑绿色金融发展的政策体系，加快出台财政贴息和风险补偿。

三是建设绿色信用信息平台。以绿色为特色，整合信用评审资源用、环保、质量监督、工商登记、纳税、用电用水等方面的信用信息，构建绿色金融的信用评级数据库，加强绿色金融信息的披露和共享。

四是要进一步扩展环境资源的交易市场，完善价格发现和形成机制。

央行此前公布的2017年第四季度货币政策执行报告中提出，进一步完善宏观审慎评估，将同业存单、绿色金融纳入MPA考核。（完）