分析：中国央行单周净投放创10个月新高 对冲缴税兼顾防金融风险

作者 边竞

资料图片：2016年3月，北京，一家商业银行的柜员在清点人民币纸币。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透上海11月17日 - 中国央行公开市场本周转为净投放，以逆回购口径及全口径（考虑MLF）计算规模均创近10个月新高。除了对冲缴税高峰期影响外，央行以近期罕见的力度投放，亦可能与周初债市大跌密切相关，通过维稳资金面以防范金融风险加剧。

分析人士指出，在短期快速反弹过后，目前债市恐慌情绪暂时退去，央行维稳已现成效；而中长期看金融去杠杆仍任重道远，经济基本面尽管虽有小幅调整压力，但在有进一步走弱趋势前，中性货币政策依旧没有调整的必要性。

他们并认为，央行公开市场依旧会根据市场资金盈缺灵活调节，继续将资金面维持在相对平衡格局，在“填谷”过后若资金面恢复宽松，下周或会适度“削峰”转为净回笼。

“今天转成净回笼了，说明（前几天大额净投放）就是消除紧张情绪，央行最重要的就是避免从‘处置风险’变成‘处置风险的风险’，”德国商业银行中国首席经济学家周浩称。

央行本周逆回购操作总规模达1.15万亿元人民币，周一至周四均为单日净投放，周五在资金面趋暖后转为小幅净回笼；根据全周3,400亿元的到期量计算，单周逆回购口径净投放量达8,100亿元，若考虑MLF到期，全口径净投放6,210亿元。

周浩指出，金融机构也知道央行是有底线的，所以在去杠杆上就不是很坚决，不过中长期看央行降杠杆的方向未变，在稳定情绪基础上进一步去泡沫的基调也会持续。

恒丰银行研究院宏观团队负责人蔡浩亦认为，央行今日转为净回笼的态度表明前几天的维稳有必要，但也不意味着态度的本质转变。如果就此认为央行态度变化，是过于乐观了。

据路透统计，本周有1,890亿元MLF(中期借贷便利)到期，包括11月12日的665亿元（顺延至本周一），以及周四（16日）的1,225亿元。11月共有3,960亿元MLF到期，除本周到期两笔外，11月3日到期规模为2,070亿元，当日央行进行的4,040亿MLF规模超过全月到期量。

在逆回购到期量对冲下，央行公开市场上周实现净回笼2,300亿元，不过单日净回笼规模逐步减力并终转为单日小幅净投放，调控流动性紧平衡并维稳意图明显。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表（逆回购口径统计），可点选 msnrt.rs/2zKwwzY

**短期发力维稳不改政策走向**

公开市场本周的高强度净投放除应对税期影响外，周初在没有明显利空消息的情况下，债市再现大跌，此时央行发力投放，可能亦有维稳流动性情绪、严防金融系统性风险的考量。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示，“短期必须稳定下资金面，避免债市无序下跌。”

上海一银行交易员谈到，本周央行出手呵护资金面不出意外，不过其力度之强则有些超出预期。除了逆回购操作量维持高位外，对到期的国库现金定存也超量续做，并且将到期日延长至明年春节长假后，虽然与此前相比仍未脱“削峰填谷”的基调，但市场感受到的暖意更为明显。

今日有800亿元国库现金定存到期，回收等量资金。但财政部和央行上午又进行了1,200亿元国库现金定期存款招投标，期限98天，中标利率4.60%，考虑其到期日正好跨过明年春节长假，这一定位与上月的91天品种利率4.42%相比，并不算太高。

不过刘东亮认为，短期发力维稳并不代表政策走向转变，至少未来四到五周，年底因素叠加负债压力，资金面还有很大的波动风险，“已经很明显了，市场对政策已经没有期待了。”

中国10月工业、投资和消费增速均回落，且全线逊于预期，预示四季度经济下行压力有所加大；不过月度指标的小波动无碍当前平稳增长走势，分析人士普遍预计，今年完成经济增长6.5%的年度目标毫无压力。这也意味着，决策层不会因为单月经济数据稍逊预期，而改变当前的政策立场。

中国10月中央银行口径外汇占款增加20.98亿元人民币，连续第二个月维持正值，显示资本流动形势稳中向好。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行。在原有七天、14天和28天逆回购期限的基础上，2017年10月末央行首次开展63天期逆回购，该工具操作期限品种增至四种。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

到期量 操作量

逆回购 （周一） 300 1,800

（周二） 1,400 2,800

（周三） 1,100 3,300

（周四） 200 3,300

（周五） 400 300

净投放（逆回购口径） 8,100

MLF（周一） 665 --

（周四） 1,225 --

净投放（全口径） 6,210

(完)