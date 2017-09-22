（重发）分析：中国央行精细操作助资金平稳渡税期 削峰填谷思路未变跨季无忧

（重发以补上内文第四段分析师姓名）

作者 侯向明

路透北京9月22日 - 受缴税走款在途因素的扰动，中国银行间资金趋紧，央行随之加大逆回购投放，本周考虑MLF在内全口径净投放3,365亿元人民币，资金紧势出现缓解。业内人士称，季末临近，机构迎来跨季准备和长假备付，资金面波动加大，但央行精细化操作维持了流动性预期的稳定，随着财政投放的逐步到位，短期流动性料会进一步改善，安然跨季是必然。

他们并表示，上周以来央行连续四日净投放后转为仅对冲到期，表明央行在调节总量的同时，亦保持了稳健中性的货币政策姿态，“不紧不松”的基调和削峰填谷的操作仍将延续。

“也就周一真的紧了一下，被调教这么多次，市场逐渐和央行也有了默契，这种（紧张）都不是个事，央行高瞻远瞩，这周就是个稳，操作手法也很精细。”北京一券商资金交易主管称。

招商证券固定收益首席分析师徐寒飞亦在最新报告中称，这个税期不太难熬，全靠央行逆回购资金的大量投放；相对于8月从月初到月底一直“跪求”资金的惨状，“9月简直有点爽，堂堂税期真正非常难受的也就本周一一天。”

他并解释称，一方面，9月并非缴税大月，另一方面更为关键的是这次税期期间（14-20日），计算MLF到期在内，央行净投放量高达6,365亿元，创今年3月以来新高。

自上周四起，央行连续四个交易日大量净投放流动性，逆回购口径下净投放7,500亿元。而本周三开始，央行逆回购操作便仅对冲到期，不过本周逆回购统计口径下仍净投放4,500亿元；若考虑MLF到期，本周全口径净投放3,365亿元。[CN/MMTCN]

兴业研究宏观分析师何津津表示，本周央行前半周进行了大量公开市场净投放，随后再次保持了中性操作；整体来看，全周亦为净投放，表现出央行对于季末流动性的呵护。

“考虑到9月NCD（同业存单）大量到期时间点分布略早于月末财政支出时点，流动性最紧张的时间应该集中在上周与本周，预计下周起流动性平稳跨季为大概率事件。”她说。

据路透统计，本周公开市场共有2,100亿元逆回购到期。此外，本周一无逆回购到期，但为了对冲1,135亿元的MLF（中期借贷便利）到期等因素影响，当日央行仍开展了3,000亿元的逆回购操作，规模创近两个月单日新高。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：tmsnrt.rs/2jPEIsh

**削峰填谷思路不变**

基于“削峰填谷”的操作思路，中国央行投放力度加大时往往伴随着流动性压力的上升。本周央行提高操作规模的同时，跨税期的七天期资金的投放尤为明显，有助于平抑短期市场波动，同时秉承不紧不松稳健中性的政策基调。

中信证券固收团队发布的报告称，9月央行公开市场操作更多地采取七天逆回购的形式，便于央行在季末资金波动增加时点加强公开市场操作的灵活性，对冲下旬财政集中支出带来的大量流动性释放，削峰填谷熨平流动性临时性波动。

该报告并预计，9月作为财政支出大月，财政存款变化额将达到8,000-10,000亿元，将释放大量基础货币。

根据以往数据，每年9月多为财政存款投放。据路透统计，2011年至2016年当月财政投放资金规模基本在3,000亿-4,000亿之间。

兴业研究的何津津表示，央行逆回购操作中，超过八成的期限集中在偏短的七天期，这意味着本周大部分投放的资金并不能“跨季”，这从侧面反映出当下央行偏“中性”的操作。

“从央行此前几个月传递‘小纸条’的情况来看，23号前后是财政支出补充流动性的时点，预计下周在财政支出的补充下，央行操作将继续保持中性，净投放量或难以达到本周的高位。”她说。

展望后市，招商银行资产管理部高级分析师刘东亮认为，央行稳健中性的政策基调不会变，将继续主要依赖MLF和公开市场来调节流动性，不过实际操作中可能略偏向“不紧不松”中的不紧。

他并表示，9月外汇占款可能短暂转正，但对于流动性缺口的弥补杯水车薪，缺口的弥补技术上降准是最优选择，但实际操作上预计央行仍会通过公开市场+MLF的手段。

“这种组合（MLF+公开市场）已经持续了很久，已把市场利率和松紧程度调到了央行希望看到的程度，所以央行认为这种组合是有效的，可以继续的，...降准可能性不大，除非经济出现了大的变化。”他说。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)