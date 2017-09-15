分析：中国央行加力净投放护航税期流动性 季末临近政策维稳当先

路透上海9月15日 - 进入9月中旬，缴税等因素对中国银行间资金面扰动加大，央行公开市场本周重启三个期限逆回购品种同时操作逐步加码投放，单周净投放规模达2,600亿元，以进一步护航税期及季末流动性预期；虽MLF到期等仍令资金短期波动难消，但预计资金面大幅收紧概率不大。

资料图片：2014年4月，一名女子骑车经过中国央行总部。REUTERS/Petar Kujundzic

业内人士并认为，央行提前布局并精准调控流动性总量，在维稳呵护预期同时，并未改变货币政策“削峰填谷”的政策意图。虽然8月宏观数据不及预期，但经济下行压力仍属有限，且人民币汇率强势是否带来外汇占款回升仍待观察，短期政策紧平衡基调还将延续。

“央妈又是在打提前量啊，8月态度还很紧，9月松了一点，稳定压倒一切啊，”南京证券固定收益分析师杨浩称，央行现在整体思路是总量控制、提前布局，大概以月度为调整单位，然后月中的波动可能会多一些。

他并认为，季末加国庆假期临近，除非季末资金明显宽松，否则央行是不会主动收紧的，目前看季末资金面应该无忧。

央行公开市场本周初曾连续两天空窗，周三则自6月19日以来首次启动三个期限品种同时操作，但仅对冲当日到期量；不过随着缴税临近，周四和周五单日先后净投放1,000亿和2,000亿元。本周净投放规模为2,600亿元；上周逆回购口径净回笼3,300亿元，若算上MLF则净回笼2,015亿。

央行上周四(7日)进行了2,980亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，期限一年，利率持平于3.20%。该操作规模不仅高于当日到期的1,695亿元MLF，也略超9月2,830亿元的MLF到期总量。9月另一笔1,135亿元MLF于本周六(16日)到期，将顺延至下周一(18日)。

中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩也认为，本次央行对缴税期的公开市场操作明显异于8月中旬的小幅回笼格局，本周亦结束此前连续三周净回笼，表露出维持货币政策稳健中性的态度。

他并指出，展望下半月，尽管9月正好处于季末资金敏感时点，但央行早早重启跨季28天逆回购操作，表现出一定程度的维稳意愿。8月经济数据全面不及预期，9月货币政策稳增长压力增加，预计下半月流动性会更趋中性，大幅收紧的可能不大。

不过，短期资金面扰动仍难消除。财通基金固定收益分析师郑良海认为，本周虽然净投放2,600亿，但仍以短期资金投放为主；尽管央行上周已重启28天逆回购，但累计仅投放700亿，且本周六还有MLF到期，预计短期流动性仍会面临一定干扰。

中国8月通胀数据均超预期，CPI同比涨幅创七个月新高，连续一年维持正增长的PPI亦创四个月新高。分析人士指出，通胀压力有所增强，但核心CPI尚未有明显上涨压力；预计CPI未来几个月仍较温和，货币政策紧平衡态度难改。

银行间市场周五流动性仍显紧。因还在缴税期内，隔夜和七天期等资金需求旺盛，规模较小的存款类机构早盘轧平头寸存有难度。非银机构方面，因没有价格控制上限，可融入资金价格虽高但供给尚有。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：reut.rs/2fapmwV

**政策放松难现，短期维稳当先**

8月基本面数据显弱，但经济下行压力尚不足以导致政策全面放松，叠加季末及国庆假期将近，10月份十九大召开等综合因素影响下，央行流动性调控基调改变可能性不大，预计维稳当先还将继续秉承“削峰填谷”。

郑良海指出，8月基本面数据回落，但更多是受到政策去产能、环保限产等所致，并不代表经济由此快速走弱；经济仍在L型底震荡，完成全年经济目标已无悬念。“降准”之说与央行去杠杆政策不符，也与全球主要央行政策趋势背离，在人民币升值、资本账户强管制前提下，外汇占款短期有可能转正，对流动性形成积极性因素。

“十九大之前，货币政策稳定为主；十九大之后，监管仍将落地深化，降准更是奢望，”他说。

继7月中国经济数据放缓后，8月工业、投资和消费再度全线逊于预期，除多雨天气等季节性因素之外，近期全面展开的环保大督查导致部分工业企业限产，并推高工业品价格，也是重要拖累因素，不过分析人士仍然认为中国经济保持了平稳运行，完成年度任务无虞。

此外，随着央行逆回购投放力度加大，公开市场存量也在逐步增加，亦为季末若财政存款投放加大，央行顺势回收流动性提供了工具。

联讯证券董事总经理李奇霖表示，央行在保障平稳跨季同时，也在增加市场上的逆回购存量；一旦在9月末大额财政支出作用下，流动性重新变得充裕，央行也有回收流动性的工具，以实现“削峰填谷”的政策意图。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)