FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
分析：中国央行加力净投放护航税期流动性 季末临近政策维稳当先
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年9月15日 / 早上8点38分 / 1 个月前

分析：中国央行加力净投放护航税期流动性 季末临近政策维稳当先

作者 吴芳

3 分钟阅读

资料图片：2014年4月，一名女子骑车经过中国央行总部。REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海9月15日 - 进入9月中旬，缴税等因素对中国银行间资金面扰动加大，央行公开市场本周重启三个期限逆回购品种同时操作逐步加码投放，单周净投放规模达2,600亿元，以进一步护航税期及季末流动性预期；虽MLF到期等仍令资金短期波动难消，但预计资金面大幅收紧概率不大。

业内人士并认为，央行提前布局并精准调控流动性总量，在维稳呵护预期同时，并未改变货币政策“削峰填谷”的政策意图。虽然8月宏观数据不及预期，但经济下行压力仍属有限，且人民币汇率强势是否带来外汇占款回升仍待观察，短期政策紧平衡基调还将延续。

“央妈又是在打提前量啊，8月态度还很紧，9月松了一点，稳定压倒一切啊，”南京证券固定收益分析师杨浩称，央行现在整体思路是总量控制、提前布局，大概以月度为调整单位，然后月中的波动可能会多一些。

他并认为，季末加国庆假期临近，除非季末资金明显宽松，否则央行是不会主动收紧的，目前看季末资金面应该无忧。

央行公开市场本周初曾连续两天空窗，周三则自6月19日以来首次启动三个期限品种同时操作，但仅对冲当日到期量；不过随着缴税临近，周四和周五单日先后净投放1,000亿和2,000亿元。本周净投放规模为2,600亿元；上周逆回购口径净回笼3,300亿元，若算上MLF则净回笼2,015亿。

央行上周四(7日)进行了2,980亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，期限一年，利率持平于3.20%。该操作规模不仅高于当日到期的1,695亿元MLF，也略超9月2,830亿元的MLF到期总量。9月另一笔1,135亿元MLF于本周六(16日)到期，将顺延至下周一(18日)。

中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩也认为，本次央行对缴税期的公开市场操作明显异于8月中旬的小幅回笼格局，本周亦结束此前连续三周净回笼，表露出维持货币政策稳健中性的态度。

他并指出，展望下半月，尽管9月正好处于季末资金敏感时点，但央行早早重启跨季28天逆回购操作，表现出一定程度的维稳意愿。8月经济数据全面不及预期，9月货币政策稳增长压力增加，预计下半月流动性会更趋中性，大幅收紧的可能不大。

不过，短期资金面扰动仍难消除。财通基金固定收益分析师郑良海认为，本周虽然净投放2,600亿，但仍以短期资金投放为主；尽管央行上周已重启28天逆回购，但累计仅投放700亿，且本周六还有MLF到期，预计短期流动性仍会面临一定干扰。

中国8月通胀数据均超预期，CPI同比涨幅创七个月新高，连续一年维持正增长的PPI亦创四个月新高。分析人士指出，通胀压力有所增强，但核心CPI尚未有明显上涨压力；预计CPI未来几个月仍较温和，货币政策紧平衡态度难改。

银行间市场周五流动性仍显紧。因还在缴税期内，隔夜和七天期等资金需求旺盛，规模较小的存款类机构早盘轧平头寸存有难度。非银机构方面，因没有价格控制上限，可融入资金价格虽高但供给尚有。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：reut.rs/2fapmwV

**政策放松难现，短期维稳当先**

8月基本面数据显弱，但经济下行压力尚不足以导致政策全面放松，叠加季末及国庆假期将近，10月份十九大召开等综合因素影响下，央行流动性调控基调改变可能性不大，预计维稳当先还将继续秉承“削峰填谷”。

郑良海指出，8月基本面数据回落，但更多是受到政策去产能、环保限产等所致，并不代表经济由此快速走弱；经济仍在L型底震荡，完成全年经济目标已无悬念。“降准”之说与央行去杠杆政策不符，也与全球主要央行政策趋势背离，在人民币升值、资本账户强管制前提下，外汇占款短期有可能转正，对流动性形成积极性因素。

“十九大之前，货币政策稳定为主；十九大之后，监管仍将落地深化，降准更是奢望，”他说。

继7月中国经济数据放缓后，8月工业、投资和消费再度全线逊于预期，除多雨天气等季节性因素之外，近期全面展开的环保大督查导致部分工业企业限产，并推高工业品价格，也是重要拖累因素，不过分析人士仍然认为中国经济保持了平稳运行，完成年度任务无虞。

此外，随着央行逆回购投放力度加大，公开市场存量也在逐步增加，亦为季末若财政存款投放加大，央行顺势回收流动性提供了工具。

联讯证券董事总经理李奇霖表示，央行在保障平稳跨季同时，也在增加市场上的逆回购存量；一旦在9月末大额财政支出作用下，流动性重新变得充裕，央行也有回收流动性的工具，以实现“削峰填谷”的政策意图。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)

审校 张喜良

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below