分析：中国央行大额净投放平稳税期扰动 63天逆回购首秀信号中性

路透北京10月27日 - 中国央行公开市场本周继续大额净投放，且正式试水63天期逆回购操作，在维稳因税期而导致的短期资金波动的同时，亦预先防范跨年流动性异常，呵护资金预期，央行精准调节态度彰显。

资料图片：2013年6月，北京，中国央行总部大楼。REUTERS/Jason Lee

市场人士认为，央行当前时点推出63天期逆回购，意在丰富操作工具并稳定跨年资金预期，削峰填谷平抑资金波动；而从最终操作规模和中标利率来看均显中性，因此并不代表央行货币政策的转向，更非宽松信号。

中国央行今日首次进行了63天期逆回购操作，验证了路透周四的报。操作规模500亿元人民币，利率2.90%。[nL4S1N12PB]央行同时还进行了七天期600亿元和14天期300亿元逆回购操作。据此计算，本周净投放3,900亿元。

上海一银行固收部门主管称，“开展63天操作说意外也不意外，央行在二季度货政报告里其实已经说了，而且今天规模看也就是试水的意思，利率也中性，维持了七到28天每个期限15bp利差的形势。”

他并表示，从最近半年公开市场操作可以看出，央行越来越注重预先防范同时精准调节，所以市场也应该从更长的时间跨度来解读央行的操作，目前推出63天期的逆回购正好利于平抑年底资金面的波动。

“这周税期，上周开始央行就大量净投放，今天推出63天正好利于大家跨年，央行越来越有前瞻性，这（对稳定预期）是好事。”他补充称。

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩亦表示，觉得央行希望是安抚下市场情绪，但对资金面不会有太大的影响，首次操作情况也属正常。

“量不大，价格也是在区间之内，不高不低...之后有望常态化操作，只发一两次也不够严肃。”他说。

中国央行此前在二季度货币政策执行报告里明确提出，为避免某一阶段资金面持续收紧或宽松引发市场对稳健中性货币政策取向的误读，公开市场操作将增强主动投放和回笼的灵活性，研究丰富逆回购期限品种，提高资金面稳定性并引导金融机构优化资产负债期限结构，维护银行体系流动性基本稳定、中性适度。

中金公司固收团队分析认为，目前新增63天期逆回购的目的与去年重启14天和28天逆回购的锁短放长去杠杆目标有所不同，不是在于提高回购成本，而是在于稳定资金面，并降低七天和14天逆回购的滚动压力。

该团队并解释称，目前来看，二级市场两个月的回购融资成本大约在4.2%附近，相对较高，而63天期逆回购中部利率2.90%明显低于二级市场的回购利率，有助于引导二级市场回购利率回落。

中国央行本周公开市场共开展逆回购操作8,700亿元，对冲到期的4,800亿元后，全周净投放3,900亿元；央行在本周的公告中指出，操作原因包括对冲税期高峰以及政府债券发行缴款等因素。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表（逆回购口径统计），请点选 tmsnrt.rs/2gN3bxy

**精准投放维稳预期，政策中性姿态不改**

在市场整体对货币政策的预期保持谨慎，央行操作也保持“中性”的环境下，四季度资金面担忧仍存。央行提前操作精准投放，体现“削峰填谷”的货币政策操作，有助于为平稳跨年做准备，并无政策转松意图。

兴业研究鲁政委和何津津在最新点评报告中称，新品种的推出不代表央行货币政策的转向，更不是宽松的信号，更多的是预期引导和主动防风险的情形，而且2.90%的操作利率亦是一个中性的定价。

该报告并表示，在以“去杠杆”作为牛鼻子的环境下，央行操作将继续围绕“一个中心”（维持流动性基本稳定）与“两个基本点（经济基本面与杠杆水平）”开展稳健中性的操作。

南京证券固定收益分析师杨浩亦认为，政策放松的可能性几乎没有，央行主要是“削峰填谷”保持量的相对充足，并维持利率的稳定。

“央行在利率方面并没有明显的意图，量方面就是也不多也不少，到特殊时点时可能会提前释放点资金，市场当时会觉得松，后面往回收时可能又觉得紧，但你要看远一点的话就是不松不紧。”他说。

他并分析称，在人民币汇率压力不大，且国内货币市场利率较高的情况下，美联储缩表并不必然会导致公开市场利率的上调，国内资金价格仍将维持稳定，货币政策依然中性。

中国共产党第十九次全国代表大会10月18日-24日召开，中国国家主席习近平所做的报告称，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。报告要求，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控架构，深化利率和汇率市场化改革，健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

到期量 操作量

逆回购 （周一） 600 2,000

（周二） 1,100 2,500

（周三） 1,600 1,600

（周四） 1,000 1,200

（周五） 500 1,400

净投放 3,900

(完)