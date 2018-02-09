中国央行称将继续开展MLF操作补充中长期流动性 适时开展逆回购操作

路透北京2月9日 - 中国人民银行周五称，中国的银行体系流动性保持合理稳定，节前节后央行将继续灵活搭配工具组合，维护流动性合理稳定，并继续开展mlf操作补充中长期流动性，适当加大增量；适时开展逆回购操作，合理搭配期限组合补充流动性，提高跨季资金供应的比重。

央行网站援引人民银行公开市场业务操作室负责人的话称，虽然春节后将迎来中期借贷便利（MLF）到期、临时准备金动用安排（CRA）到期和2月份税期，但由于金融机构CRA到期节奏与现金回笼大体匹配，二者可以基本对冲。

“总的来看，人民银行将根据中央经济工作会议的要求，按照稳中求进工作总基调，合理把握稳增长、去杠杆、防风险之间的平衡，掌控好流动性尺度，加强预调微调和监管协调，维护银行体系流动性合理稳定和货币市场平稳运行。”央行称。

该负责人表示，针对岁末年初现金投放、缴准、缴税等影响流动性因素较多的季节性特征，央行有机搭配货币政策工具组合，加强预期管理，维护银行体系流动性合理稳定和货币市场平稳运行。

一是创设“临时准备金动用安排（CRA）”，1月中旬以来金融机构有序动用CRA累计释放流动性近2万亿元人民币，从规模和节奏两方面平稳对冲春节前现金投放的影响。

二是1月25日普惠金融定向降准落地，释放流动性约4,500亿元，在支持金融机构发展普惠金融业务的同时，有效补充银行体系中长期流动性。

三是开展中期借贷便利操作（MLF）3,980亿元，开展抵押补充贷款操作（PSL）1,263亿元，对冲到期后净投放中长期流动性1,805亿元。

央行称，考虑到上述工具可多维度补充流动性，加之1月末和春节前财政支出力度较大，因此1月25日以来央行未开展逆回购操作，保持了流动性合理稳定。货币市场运行平稳，利率中枢有所下移，2月份以来银行间市场DR001和DR007分别在2.6%和2.8%左右平稳运行，市场流动性预期稳定。

中国股市沪综指周五放量暴跌4%，至近八个月新低，亦再创近两年最大单日跌幅。分析师指出，受内外利空因素影响，今日大盘大幅低开后，全天以弱势震荡为主，银行保险、电力煤炭有色等权重股全线下跌，上综指盘中跌幅一度超6%。外盘大幅动荡令市场恐慌情绪比较深厚，加之春节长假临近，投资者交易意愿不强，外盘稍有风吹草动，国内市场就会风声鹤唳，加剧了股指下跌。（完）

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