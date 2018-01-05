分析：中国央行出台支付机构客户备付金新规 行业获利将受影响

路透北京1月5日 - 中国央行决定抑制支付公司储备资金的决定，可能会令这一行业每年增加最多6.89亿美元的成本，从而会促进行业整合并改变这些亚洲最大科技公司的资金调度方式。

资料图片：2017年5月，广州，在腾讯办公楼内一处餐厅演示微信支付。REUTERS/Bobby Yip

近几年来，使用二维码和条形码的移动支付方式在中国兴起，从打车、购物到共享单车，到处都能看到移动支付的身影。据iResearch的数据，2016年中国客户的移动支付交易金额达到19万亿元人民币(2.9万亿美元)。

移动支付的兴起引发了对于没有监管下的支付公司或不当使用顾客/商户结算资金的担忧。

中国央行上周五表示，2018年起支付机构客户备付金集中交存比例将由现行20%左右提高至50%左右，本次调整已充分考虑了春节前现金投放等季节性因素的影响，对提高交存比例的过程采取分步实施稳妥推进。

据研究公司易观国际(Analysys International)，此举将影响腾讯控股(0700.HK)和蚂蚁金服的移动支付业务。这两家公司在中国在线支付市场的份额合计超过93%。

这是中国政府两年内控制增长迅速、监管宽松的网络金融业金融风险的部分举措，意在限制第三方支付服务、在线资产管理公司、微贷公司等机构的活动。

央行称最终将把备付金集中交存比例提高至100%，但并未给出时间表。

此举将影响在线支付公司一个主要利润来源，尤其是那些早期繁荣时期依赖利息收入实现快速增长的公司。

“从行业角度来看，这些调整将转变特定收入流背后的经济动态，”安永亚太区金融科技服务主管James Lloyd称。

“显然中国央行愈发认为潜在的金融稳定性风险与这些面向大众市场的大型非传统机构有关。”

**利息收入**

最近几年中国的电子商务和移动支付市场呈现爆发性增长，支付宝和腾讯的财付通各积累了逾5亿用户。

客户备付金是买家预先支付的款项，由支付公司暂时保管，然后再转给商家。支付公司通常把这些资金存入银行账户赚取利息。

中泰证券的数据显示，备付金的利息收入占互联网支付公司总收入的11%。

根据路透计算，假设支付公司赚取备付金3%的年利息收入，这次上调交存比例将使该行业的年利息收入减少44.8亿元人民币(6.89亿美元)。

分析师们称，规模较大的多元化公司，比如蚂蚁金服和腾讯将能够吸收这些成本，通过理财工具和小微贷款等其他产品填补这块收入。

但此举为这两家巨头企业再添压力，这两家企业在国内外都面临着障碍，因监管机构忌惮其快速扩张带来的技术和金融影响。

蚂蚁金服周三宣布终止以12亿美元收购美国转账公司--速汇金(MGI.O)的交易，此前美国外资审议委员会(CFIUS)以国家安全为由否决了二者的并购计划。

蚂蚁金服表示支持央行的规定。腾讯未回应置评请求。

规模较小的支付企业则可能因利润率下滑而面临整合。目前有超过200家企业拿到提供此类服务的牌照。

总部位于上海的通联支付称，将调整业务以配合央行新政；该支付公司有170万收单商户。

“新规对我们公司的实际影响，还有待观察，”通联支付表示。

**强化监管监督**

此举将让中国央行更加深入了解行业资金流动，央行正试图消除第三方支付公司保有大规模资金相关的金融风险。

有关备付金的规定，也为政府主导建立针对第三方支付公司的结算公司铺路，预料该结算公司将于今年6月推出。多位分析师表示，这个新的实体将让央行可以追踪所有在线金融交易资料，以及行业内的资金流动。

2017年8月，中国央行发文要求，自2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务，全部通过非银行支付机构网络支付清算平台(网联平台)处理。央行及直属机构拥有该平台最大股权。

除了备付金及结算的新规定之外，上周中国央行也宣布多个计划，对个人客户条码支付业务进行限额管理，最低一级交易金额上限只有500元人民币。旨在控制这个广受欢迎服务所衍生的风险。

“规避风险仍为2018年的主旋律，”中信证券在一份研究报告中表示。“支付业巨擘可能会放缓他们在早期开发阶段采取的积极营销，把重点更多地放在合规上。”(完)