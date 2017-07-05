中国央行称实施好稳健中性的货币政策 保持流动性合理适度、基本稳定

路透北京7月4日 - 中国人民银行日前发布“2017中国金融稳定报告”称，当前中国经济社会保持平稳健康发展，经济形势缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间；要实施好稳健中性的货币政策，保持流动性合理适度、基本稳定，为实体经济发展营造良好的货币金融环境。

央行网站周二刊登报告全文并指出，国内经济金融稳定运行的基础还不牢固，经济下行压力依然较大，区域和行业走势持续分化，挑战和风险不容低估。非金融企业杠杆率高企，商业银行不良贷款余额和不良率“双升”，一些地方政府变相举债存在隐患，热点城市高房价和部分三、四线城市高库存并存，金融产品创新无序发展等风险值得关注。

“要把防控金融风险放到更加重要的位置，加强系统性风险监测与评估，下决心处置一批风险点，完善存款保险制度功能，探索金融机构风险市场化处置机制，确保不发生系统性金融风险，”报告称。

报告提出，要深入推进利率市场化改革，增强中央银行利率调控能力，维护公平合理的市场定价秩序。提高常备借贷便利操作效率，有效发挥利率走廊上限作用。进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率力度。积极引导和稳定市场预期，平衡跨境资本流动，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

要完善金融机构公司治理，强化审慎合规经营理念，推动金融机构切实承担起风险管理责任。建立多层次资本市场体系，完善市场运行规则，健全市场化、法治化违约处置机制。

此外，还要提高和改进监管能力，强化金融监管协调，统筹监管系统重要性金融机构，统筹监管金融控股公司和重要金融基础设施，统筹负责金融业综合统计，推动建立更为规范的资产管理产品标准规制，形成金融发展和监管强大合力，补齐监管短板，避免监管空白。

以下为央行报告中主要行业展望摘要：

银行业：

--把防控风险放到更加重要的位置，守住不发生系统性金融风险的底线。重点关注银行业资产质量、流动性、同业业务、银行理财和表外业务等领域的风险，密切跟踪交叉性金融风险、房地产市场风险、地方政府融资平台风险、互联网金融风险和非法集资风险。防范民间金融和境外金融风险的冲击， 重视海外合规风险管理。

--稳步推进金融创新，不断丰富银行业金融产品。创新商业银行资本补充工具，扩大转股型二级资本债发行规模。积极发展商业银行柜台债券业务，稳步扩大不良资产证券化试点范围。

证券期货业：

--切实做好《证券法》修订、“期货法”立法工作，推动私募基金条例、上市公司监管条例、新三板条例的出台，推动市场操纵、老鼠仓等刑事司法解释尽早出台。优化新股发行制度，严格落实保荐机构与保荐人的责任，规范发行审核工作，加大股权融资力度。完善上市公司并购重组制度，深化上市公司退出机制

--进一步加强监管，落实证券期货经营机构风险管控的主体责任。严厉打击内幕交易、操纵市场、虚假信息披露等违法违规行为，针对“忽悠式”重组、类金融资产重组上市、红筹企业退市回归、类借壳重组方案等问题，要予以重点关注和严格审核。

--对各类金融产品及其一致行动人加强监管，严格规范杠杆收购行为。加强上市公司和新三板挂牌企业会计审计监管，加强对各类市场主体的现场检查和非现场检查。

--严格落实证券基金经营机构风控指标监管规则。继续推动落实证券基金经营机构子公司管理规定和自律规则，清理规范存量子公司，完成对非持牌、非金融业务的清理整顿，着力推动行业突出主业。推动期货风险管理公司在场外市场的创新和探索，稳步开展“保险+期货”等期现结合的业务试点。

--持续深化资本市场对外开放，拓宽境内企业境外上市融资渠道，推进境外上市行政审批备案制改革和H 股“全流通”试点工作。放宽QFII、RQFII市场准入，扩大投资范围，有序扩大与香港互联互通投资标的，稳步推进沪伦通，吸引境外机构投资者多渠道参与资本市场。修订《外资参股证券公司设立规则》，完善证券业对外开放制度安排。

保险业：

--稳步放开短期出口信用保险市场，加大对高端装备制造、航空航天等领域的出口支持力度。推动环境污染、安全生产、医疗安全、校园安全等领域责任险发展。全面落实地震巨灾保险方案，推动地震巨灾保险专项准备金管理办法出台。

--有序推进条款费率改革，不断扩大保险公司的定价权，形成以示范条款为主体、创新条款为补充的多层次商业车险产品体系。进一步深化人身险费率市场化改革，稳步推进意外险定价机制改革。

--改进和加强偿付能力监管，不断完善偿付能力三个支柱的监管标准，强化资本约束，严查虚假注资、虚假增资等行为。完善公司治理监管，明确股东资质，严格关联交易监管，强化责任追究，实现穿透式监管，防止风险交叉传递。

--加快建立保险资产负债管理监管体系，进一步科学划分和调整大类资产种类和比例，加强股权股票投资监管，提高境外投资能力标准。在规范和约束保险公司一致行动人行为、跨市场类资产管理产品发展、杠杆收购行为等方面，强化监管协调，形成监管合力，防止监管套利，切实防范系统性风险。

金融市场：

--进一步推进利率市场化改革。从提高金融市场深度入手继续培育市场基准利率和完善国债收益率曲线，不断健全市场化的利率形成机制。探索利率走廊机制。

--加强债券市场风险防控，积极防范和处置债券市场信用违约风险，完善债券市场宏观审慎管理。持续推动债券市场对外开放。

--进一步做大做强主板市场，优化新股发行制度，加大股权融资力。完善市场化并购重组和退出机制，发挥资本市场并购重组主渠道作用。进一步深化新三板市场改革，引导区域性股权市场规范发展。

--稳妥推进期货及衍生品市场发展。继续深入论证和积极准备原油期货上市。择机上市白糖、豆粕期权。继续推进其他期货新品种上市。择机逐步退出股指期货临时性限制措施。积极发展国债期货市场，丰富投资者结构，夯实健全反映市场化供求关系的国债收益率曲线的基础。丰富ETF期权品种，继续推进股指期权上市准备。（完）

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