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中国央行指导NCD备案额度 对小型和依存度高机构影响料更明显
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#中国财经
January 5, 2018 / 8:11 AM / a day ago

中国央行指导NCD备案额度 对小型和依存度高机构影响料更明显

2 分钟阅读

路透上海1月5日 - 多位消息人士周五证实，中国央行日前窗口指导商业银行同业存单（NCD）备案额度，简化的测算公式为：同业存单备案额度+同业负债不得超过总负债的三分之一，意味着银行发行存单上限明确。

消息人士透露，具体同业存单额度测算公式为：（同业存单备案额度+同业负债）/（同业存单备案额度+总负债-同业存单余额）≤1/3；其中，同业负债=同业存放（剔除结算性同业存款）+同业拆入+卖出回购+同业借款+同业代付（委托）。

华北一银行交易员称，这个窗口指导预计“对小机构有影响。存款增长压力大，同业负债收窄，压力就更大了。”

她表示，对于工行、农行等五大银行级别来说，因其基本不太倚重同业负债，影响料可忽略不计；股份制银行中，可能只有个别同业负债占比较高的会感到明显影响。

中信证券明明债券研究团队最新报告也认为，同业存单的发行方主要集中在中型股份制银行与小型城商行、农商行。其中股份制银行本身具有网点优势，同业负债占总负债不超1/3标准相对容易。

但对小城商或农商行来说，由于吸收一般存款能力有限，对于同业存单的依赖程度较高，受到新规影响较大。不过大部分银行已提前着手降低同业负债占比，预计本次新规落地实际冲击有限。

路透已就上述消息联络中国央行，但暂未获得其立即置评。

**地方性银行亦存分化**

不过即使对于地方性银行，也存在着情况分化。一家城商行交易员就表示，根据测算公式，及时调整的话新规对该行影响不大。他指出，受此影响更多的应该是用同业存单错配很多资产的机构。

据路透统计，已公布2018年同业存单发行计划的机构目前以地方性银行为主，从与去年备案金额变动看，受此新规影响还不明显。排名前三的南京银行、徽商银行和重庆农商行，2018年计划规模较去年均为增加，增量在200-500亿元人民币不等。

路透统计显示，截至目前91家银行2018年计划合计发行同业存单27,347亿元，同比增12.3%。其中26家银行的发行额度较2017年减少，吉林银行减少最多为410亿；65家持平或上升，增量最多的是重庆农商行，为500亿。

同业存单管理暂行办法规定，存款类金融机构发行同业存单，应当于每年首只同业存单发行前，向中国人民银行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。

中国央行2017年二季度货币政策执行报告明确，拟于2018年一季度评估时起，将资产规模5,000亿元人民币以上的银行发行一年以内同业存单纳入MPA（宏观审慎评估）负债占比指标进行考核；对其他银行继续进行监测，适时再提出适当要求。

此后，央行进一步表示，自2017年9月1日起，金融机构不得新发行期限超过一年（不含）的同业存单，此前已发行的一年期（不含）以上同业存单可继续存续至到期。

据路透统计，2017年超过620家银行公布的同业存单发行计划显示，当年合计规模逾15万亿元。截至2017年11月末，上海清算所托管的同业存单余额为8.1万亿元，当年净增1.83万亿。（完）

发稿 吕雯瑾/吴芳/沈一鸣/李宏薇; 审校 张喜良

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