中国10月央行口径外占连续第二个月保持正值 资本流动形势向好（更新版）

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路透北京11月14日 - 中国10月末中央银行口径外汇占款连续第二个月维持正值，显示 资本流动形势稳中向好，分析人士指出，未来外汇占款或将继续维持在0附近，不会出现大 幅增加或减,外汇占款对市场流动性影响较小。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，10月末中央银行口径外汇占款余额为215,127. 83亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款增加20.98亿元人民币。

交通银行金融研究中心高级研究员刘健指出，这一数据基本符合预期。10月以来人民币 对美元汇率先升后贬，但市场对人民币汇率预期继续分化，外汇市场供求基本平衡，市场主 体对外投融资行为更趋理性。而且正如央行官员所述，近期央行已基本上退出了常态化干预 。

此外10月交易日为年内最少一定程度上也拉低外汇占款的波幅。

华创证券银行业分析师张明也指出，连续两个月保持正值很正常，管制、结汇意愿加上 海外发债都是原因，其中结汇意愿偏强可能更为主要，预计今年剩余月份还会保持正增长。

刘健也认为，短期来看，人民币汇率窄幅波动，市场预期分化，外汇占款或将继续维持 在0附近，不会出现大幅增加或减少。

10月人民币兑美元即期震荡走升，随着央行退出常态化干预，市场主要受到 客盘力量以及美元指数的驱动，考虑到未来美联储加息预期等影响，人民币汇率仍会承压。

中国央行口径外汇占款在连续下跌22个月后，9月重归回升之路， 净增8.5亿元人民币 。曾经流动性投放的主渠道终于不再是市场的负面扰动因素，令市场松 了一口气。

以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：

月份 净变动额（亿元）

2017年10月 20.98

2017年9月 8.5

2017年8月 -8.21

2017年7月 -46.47

2017年6月 -343.15

2017年5月 -293.34

2017年4月 -419.98

2017年3月 -546.91

2017年2月 -581.19

2017年1月 -2,087.66

2016年12月 -3,178.02

2016年11月 -3,826.76

2016年10月 -2,678.64(完)