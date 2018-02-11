中国央行官员称以矩阵式管理充实金融委是监管体制改革最优方案

路透上海2月11日 - 中国财新周五引述央行研究局局长徐忠认为，借鉴国内外相关经验，以矩阵式管理充实金融委，是坚持稳中求进工作总基调，平衡改革迫切性和复杂性基础上，反复权衡利弊得到的最优方案。

徐忠发表在财新上的文章认为，上述方案能以较小震动和改革成本最大程度地实现改革目标，建立宏观审慎政策框架，实现审慎监管与行为监管的有效统筹，同时也为进一步改革完善监管体制保留空间、做好准备。

具体来说，初步考虑可如下构建矩阵式管理框架：一是垂直线上保持现行一行三会一局总体框架不变，其上设立金融委。

二是在金融委下设立若干专业委员会，负责主要政策横向信息共享、统筹决策和协调落实，主席由一行三会一局的主要负责人与人民银行副行长担任，一行三会一局相关司局参与。同时在人民银行（金融委办公室）下设立各专业委员会秘书处，承担专业委员会日常工作。

文章指出，从监管协调的国内外经验看，中国建立了金融监管协调联席机制和应对危机小组等议事机构，金融危机前主要经济体也设立了类似的顶层协调议事机制，如财政部、英格兰银行与金融服务局之间建立“三方委员会”。

但这些协调机制应对金融风险的经验教训表明，金融委如果只实现单纯的顶层协调，无法解决现行体制下分业监管不适应综合经营的根本矛盾，金融风险防控仍然无力无效。主要表现在：

一是单纯的顶层协调不能及时地应对处置风险；二是缺乏贴近市场的专业支持，无法保证决策科学有效；三是监管执行仍缺乏统筹。

因此，在机构保持基本稳定条件下，要达到改革目标，需要有业务线上的实质整合，才能使金融委发挥比金融监管协调联席机制和应对危机小组等议事机构更重要的作用。

矩阵式管理是在纵向组织管理结构上搭建横向组织管理系统，形成纵横交错、纵向为主、横向为辅、结构紧凑、问责有效的矩阵式管理体系，便于信息共享、统筹决策和协调落实。

2017年11月，新华社报导称，中国正式成立了国务院金融稳定发展委员会，负责审议金融业改革发展重大规划。该委员会主任由副总理马凯担任，协调货币政策与金融监管相关事项。(完)