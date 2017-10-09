中国定向降准非变相全面降准 稳健货币政策取向不改--金融时报

路透上海10月9日 - 中国央行主管的金融时报周一刊登记者评论文章称，央行宣布自2018年起对普惠金融实施定向降准只是政策微调，不是变相全面降准；对普惠金融实施定向降准政策并不改变稳健货币政策的总体取向。

文章指出，央行宣布自2018年起对普惠金融实施定向降准政策发布后，一些市场研究者和部分媒体断章取义，草率地得出了“接近全面降准”“相当于普降0.5个百分点”的结论。

该文援引交通银行金融研究中心高级金融研究员鄂永健表示，此次定向降准主要是对之前定向降准政策的拓展和优化。因此，新的定向降准政策的结构性支持力度更大、针对性更强。未来，在保持总体稳健中性的情况下，货币政策将更加凸显差别化、定向、结构性等特征。

中国央行9月30日宣布将自明年起对普惠金融实施定向降准政策，最多可下调1.5个百分点；央行及市场解读称，此次定向降准并不改变稳健货币政策的总体取向，全面降准无望，其目的在于支持实体经济，而非金融市场。

央行在2014年引入定向降准考核和准备金率动态调整机制，每年2月份进行定向降准考核。根据原标准，上年涉农贷款增量占比超过15%或小微企业贷款增量占比超过15%的金融机构可以降准0.5个百分点。

而根据此次定向降准新政，上年普惠金融贷款余额或增量占比达到1.5%的银行即可降准0.5个百分点。按现有数据测算，对普惠金融实施定向降准政策可覆盖全部大中型商业银行、约90%的城商行和约95%的非县域农商行。

至于这两档定向降准政策能够释放多少流动性，金融时报并引述国泰君安证券宏观分析师解运亮谈到，第一档定向降准条件很难释放新的流动性，因为事实上，目前已享受定向降准政策机构占全部金融机构的比例超过98%。

他指出，边际变化主要在于符合第二档政策的机构上。新政策规定，符合第二档条件的机构，额外定向降准1.5个百分点。这一项是与原政策变化最大的地方，也是释放新的流动性的源头。

而此前央行有关负责人在答记者问时也指出，第二档标准相对较高，只有在普惠金融领域贷款投放较为突出的商业银行才能达到。解运亮认为，从央行表态来看，涉及机构应不多，释放的流动性应有限。（完）