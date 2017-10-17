中国货币政策应从紧、不能放松 严防地方债务风险--专家

路透北京10月17日 - 中国国内财经媒体--21世纪经济报道周二援引中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良称，货币政策应从紧，不能放松。明年PPI和CPI之间的剪刀差会消失， PPI、CPI很可能都接近宏观调控的3%的目标。这就意味着，在进一步去杠杆的过程中，货币政策没有进一步放松的空间。

报道援引祝宝良并称，要加强房地产调控，把投机房地产的资金逼出去。同时，财政政策维持适当宽松，但对市县两级政府的基建项目要严格审查，严防地方债务风险。

他认为，虽然今年中国经济形势较好，但并没有进入一个新周期，称之为新平台、新阶段可能更合适。去杠杆的过程就是新旧动能转换的过程，一定要踏实推动，千万不能着急。

而按照供给侧结构性改革的要求，特别是按照去杠杆的要求，祝宝良认为，在三到五年间，中国必须解决四大问题，分别是国企改革、房地产市场发展长效机制、地方政府债务和人民币汇率问题。

“通过有效的政策组合，三到五年内逐步解决上述问题，才能为中国经济转型创造良好的环境。”他说。

他并进一步解释称，去杠杆的核心是提高投资效率，提高资本产出率，目前国企改革尚有一系列结构性的矛盾，除了传统产业以外，目前的教育、卫生、医疗、养老等行业也都是由国有企业主导，生产能力不足。

“我认为联通的改革方案是非常可取的，有示范作用。国企改革应该先推有示范效应的改革，改革就会更顺利。”祝宝良称。

在房地产方面，他认为楼市存在泡沫，而且还有上涨的风险、要建立房地产市场的长效机制，首先是土地制度要结合供求关系进行调整；其次，税制建设要加紧，房地产税要适时推出；还要改革投融资制度，解决一部分低收入群体的住房问题，发展住房租赁市场，必须要有新的投融资模式，并必须推动公共服务均等化。

在地方政府债务问题方面，现在推动PPP模式的发展，需要谨防地方政府用新的投融资模式搞债务创新。地方政府长期依靠土地财政，未来也要给地方政府一定的财权。

还有人民币汇率问题，在资本账户进行必要的、适当的管制下，如何推动人民币汇改？这是一个很重要的问题。对于大国经济而言，汇率不是一个重要的政策工具，货币的独立性才是最重要的。汇率要有一定的浮动，也要有适当的管理。怎么将汇改继续进行下去，是央行必须完成的工作。

包括去杠杆在内的供给侧结构性改革是过去几年中国经济的主要任务。供给侧结构性改革中短期的五项任务是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。其中去产能、去库存和去杠杆高度关联。

中国经济上半年超预期的数据发布后，市场不乏中国经济步入新周期的乐观判断。对此中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良就认为这一判断为时过早，因为拉动中国经济增长的新动能尚未聚集。（完）