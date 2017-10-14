中国央行将继续实行稳健货币政策 防控影子银行房地产泡沫等风险--行长

路透上海10月14日 - 中国央行行长周小川近日表示，多项指标显示近期中国经济增长稳中向好，去杠杆也取得初步效果；将继续实行积极财政政策和稳健货币政策，并不断综合施策，补短板、去杠杆、警惕并防控影子银行、房地产市场泡沫等风险。

央行网站周六刊登他在20国集团财长和央行行长会议讲话称，“(中国)上半年GDP增速达6.9%，下半年有望继续保持。进出口快速增长，经常帐户盈余将继续收窄，财政收入稳步增长，物价水平保持稳定。”

10月12-13日，周小川出席在美国华盛顿举行的20国集团(G20)财长和央行行长会议。会议主要讨论了当前全球经济形势和增长框架、国际金融架构、金融部门发展和监管、加强与非洲合作、国际税收合作等议题。

关于加强与非洲合作倡议，周小川称，中方支持鼓励私人部门参与对非投资。近年来中资企业和金融机构赴非投资步伐加快。

国际金融架构方面，各方重申及时、全面和一致地落实已议定的20国集团金融部门改革议程，继续推动完成巴塞尔协议III框架，欢迎金融稳定理事会对G20金融监管改革效果的评估，支持保障网络安全，并继续完善数据缺口。（完）

参看详情，请点选央行网站：here