中国四季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数均上升--央行调查

路透北京12月19日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，四季度企业家信心指数为71.8%，比上季提高3.1个百分点；宏观经济热度指数为38.6%，比上季提高2.7个百分点。其中，25.7%的企业家认为宏观经济“偏冷”，71.4%认为“正常”。

央行网站刊登的问卷调查报告并称，四季度银行家宏观经济信心指数为79.1%，比上季提高3.8个百分点；宏观经济热度指数提高至41.2%，其中有79.1%的银行家认为当前宏观经济“正常”，19.2%认为“偏冷”。

四季度银行家货币政策感受指数为41.6%，比上季提高1.2个百分点；其中，有19.1%的银行家认为货币政策“偏紧”，78.6%认为“适度”。对下季度，货币政策感受预期指数为43%，高于本季1.4个百分点。

另外，对银行家的问卷调查还显示，四季度贷款总体需求指数为65.7%，比上季提高1.5个百分点。

央行对城镇储户的四季度问卷调查结果则显示，对于下季度房价，有32%的居民预计会“上涨”，48%预计“基本不变”，9.3%的居民预期“下降”，10.7%的居民“看不准”。

另外，城镇储户对下季度的物价预期指数为64.3%，比上季提高3.1个百分点，其中有32.9%的居民预期下季物价将“上升”；本季居民就业感受指数为44.9%，比上季提高2.3个百分点，其中15.9%认为“形势较好，就业容易”，33%认为“形势严峻，就业难”或“看不准”。

四季度倾向于“更多消费”的居民占26.2%，倾向于“更多储蓄” 的居民占40.8%，倾向于“更多投资”的居民占33.0%。居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”、“基金信托产品”和“股票”，选择这三种投资方式的居民占比分别为49.5%、23.9%和19.8%。（完）

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