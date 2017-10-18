中国央行报告：人民币汇率中间价形成机制不断完善 保持了汇率基本稳定

路透北京10月18日 - 中国央行人民币国际化报告(2017年)专栏文章称，人民币汇率中间价形成机制不断完善，中间价报价模型中增加逆周期因子的新机制有效抑制了外汇市场上的羊群效应，增强了中国宏观经济等基本面因素在人民币汇率形成中的作用，保持了人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

以下是央行人民币国际化报告（2017年）中“人民币汇率中间价形成机制不断完善”专栏全文：

随着汇率市场化改革持续推进，近年来人民币汇率中间价形成机制不断完善。2017年2月，外汇市场自律机制将中间价对一篮子货币的参考时段由报价前24小时调整为前一日收盘后到报价前的15小时，避免了美元汇率日间变化在次日中间价中重复反映。中间价形成机制不断完善，有效提升了汇率政策的规则性、透明度和市场化水平，在稳定预期方面发挥了积极作用，得到了市场的认可和肯定。

2017年5月，针对全球外汇市场和我国宏观经济运行出现的新变化，经充分研究讨论，外汇市场自律机制核心成员一致同意在中间价报价模型中增加逆周期因子，适度对冲市场情绪的顺周期波动，使中间价报价更充分地反映我国经济运行等基本面因素，更真实地体现外汇供求和一篮子货币汇率变化。从运行情况看，新机制有效抑制了外汇市场上的羊群效应，增强了我国宏观经济等基本面因素在人民币汇率形成中的作用，保持了人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。2017年6月30日，人民币兑美元汇率中间价报6.7744元，较上年末升值2.40%，市场汇率收于6.7796元，较上年末升值2.51%。(完)

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