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9月末中国外储连续八个月回升 资本流动改善抵消估值负效应（更新版2）
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#中国财经
2017年10月9日 / 早上8点17分 / 9 天前

9月末中国外储连续八个月回升 资本流动改善抵消估值负效应（更新版2）

（新增外管局评论）

2 分钟阅读

路透北京10月9日 - 中国央行周一公布，9月末中国外汇储备为31,085.1亿美元，环比增加169.83亿美元，为连续八个月增加；而9月美元指数上涨则负面影响外储估值，因此可以判断，9月外储的增加主要是由于结汇增加和资本流入。

外管局在答记者问中称，9月中国跨境资金流动和境内外主体交易行为进一步趋于稳定和平衡；国际金融市场上，主要汇率和资产价格涨跌互现，外汇储备投资总体升值，推动了外汇储备规模上升。

“今年以来，中国经济和金融形势稳定向好，为中国外汇储备规模连续稳步回升提供了根本保障。”外管局称，“人民币汇率双向波动、稳中有升，跨境资金流动趋于稳定有序，国际收支呈现基本平衡，促进了外汇储备规模稳步回升。”

据路透测算，9月当月主要储备货币中的欧元、日圆和英镑兑美元分别贬值0.81%、贬值2.23%和升值3.61%，而9月当月美元指数则上涨0.44%。假设中国外汇储备的币种构成与全球外汇储备类似，那么9月由于汇率波动造成外汇储备估值大约减少26亿至28亿美元。

这就意味着9月监管层因调控外汇市场所导致的外汇储备增加大概在195-198亿美元左右，而上月因此而增加的外储规模约为100亿美元。

“9月份外汇储备在汇率估值损失的情况下，仍然取得正增长，说明银行结售汇和跨境资本流动的改善对外汇储备形成有力支撑。”民生银行首席研究员温彬表示。

交通银行金融研究中心高级分析师刘健指出，9月上旬人民币对美元汇率继续稳步升值，可能进一步刺激市场主体结汇热情，尽管中旬后人民币汇率走贬，但在前期持续升值及贸易顺差保持高位影响下，结汇意愿整体可能稳中有升。

分析人士并指出，受美元反弹、人民币汇率走弱等影响，外储回升或将放缓。四季度受美联储缩表、特朗普税改等影响，美元指数可能小幅反弹，加之年末等季节性因素影响，外储可能小幅承压。

申万宏源宏观分析师李慧勇指出，四季度外储压力将增加。随着汇兑损益对外储的拉动减弱甚至转负、人民币进入区间波动以及临近年底，外储预计将再次承压。

“但鉴于企业债务重组已基本完成，人民币单边贬值预期已被打破，市场对待汇率波动将更加理性，外储出现暴跌的可能性也几乎为零。”他称。

今年中国外汇储备累计增加979.93亿美元，2016年全年外储减少3,198.45亿美元，降幅达9.6%，为连续两年下降，但较2015年5,126.56亿美元的减少额有所收窄。今年以来以SDR计值的外储亦减少399.39亿SDR。

央行同时公布，9月末官方储备资产中黄金储备为760.05亿美元，环比减少16.97亿美元。

以盎司计，9月末黄金储备为5,924万盎司，为连续12个月维持在该水平。

而以SDR计值的9月外汇储备为21,994.76亿SDR，较上月增加121.62亿SDR，上月为减少10.88亿SDR。

中国央行自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于IMF网站，其中2016年9月USD/SDR=0.707566，8月的USD/SDR=0.707519。(完)

更多细节，请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)

发稿 孙琦子; 审校 林高丽

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