中国央行称将加强影子银行、房地产金融等宏观审慎管理 防范化解重大风险

路透北京2月6日 - 2018年中国人民银行工作会议2月5日至6日上午在北京召开。会议指出，今年将健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，保持货币政策稳健中性；要进一步完善宏观审慎政策框架，加强影子银行、房地产金融等的宏观审慎管理。

央行官网刊登的新闻稿并称，要切实防范化解金融风险。加强金融风险研判及重点领域风险防控，完善金融风险监测、评估、预警和处置体系。

以下为2018年央行工作的主要任务：

一是保持货币政策稳健中性。综合运用多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理稳定，促进货币信贷和社会融资规模合理增长。进一步支持供给侧结构性改革，引导金融机构加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，做好军民融合发展、乡村振兴等国家战略的金融服务，大力推进深度贫困地区金融精准扶贫工作。

二是切实防范化解金融风险。加强金融风险研判及重点领域风险防控，完善金融风险监测、评估、预警和处置体系。进一步完善宏观审慎政策框架，加强影子银行、房地产金融等的宏观审慎管理。

三是稳妥推进重要领域和关键环节金融改革。深化利率市场化改革，继续探索利率走廊机制，增强利率调控能力。加大市场决定汇率的力度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。加强金融基础设施统筹监管和互联互通。

四是持续推动金融市场平稳健康发展。推动公司信用类债券发行准入和信息披露的分类统一，完善债券违约处置机制。扩大债券市场双向开放。完善住房金融体系，建立健全住房租赁金融支持体系。建立完善互联网金融监管和风险防范长效机制。

五是稳步推进人民币国际化。六是深度参与国际金融合作和全球经济金融治理。七是进一步推动外汇管理体制改革。八是全面提高金融服务与管理水平。九是持续加强内部管理。（完）

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