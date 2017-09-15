三季度中国企业家信心指数提升 逾七成银行家认为货币政策适度--央行调查

路透北京9月15日 - 中国央行周五公布季度问卷调查报告显示，三季度企业家信心指数和银行家宏观信心指数均比上季提升，逾七成银行家认为当前货币政策适度，而认为政策偏紧的银行家比例下降。

央行网站刊登的问卷调查报告称，城镇储户对下季度物价预期指数为61.2%，比上季回落0.1个百分点。其中，28.0%的居民预期下季物价将“上升”，52.5%的居民预期“基本不变”，8.1%的居民预期“下降”，11.5%的居民“看不准”。

对下季房价，31.8%的居民预期“上涨”，46.1%的居民预期“基本不变”，10.3%的居民预期“下降”，11.8%的居民“看不准”。

被问及未来三个月准备增加支出的项目，按照居民选择比例由高到低排序为：旅游（31.4%）、教育(28.6%)、医疗保健 (25.0%)、购房(22.5%)、大额商品(22.0%)、社交文化和娱乐(19.0%)、保险(15.0%)。

对企业家的调查显示，企业家信心指数为68.7%，比上季提高3.3个百分点，比去年同期提高17.5 个百分点。企业家宏观经济热度指数为35.9%，比上季提高1.9个百分点。其中，30.7%的企业家认为宏观经济“偏冷”，66.9%认为“正常”，2.5%认为“偏热”。

出口订单指数为49.6%，比上季下降0.8个百分点，比去年同期提高2.6个百分点。其中，19.6%的企业家认为出口订单比上季“增加”，59.8%认为“持平”，20.5%认为“减少”。

对银行家的调查显示，银行家宏观经济热度指数为39%，比上季提高3.8个百分点。其中，74.9%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季提高8个百分点；23.5%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，比上季下降7.8个百分点。

银行家宏观经济信心指数为75.3%，比上季提高7.5个百分点。下季度银行家宏观经济热度预期指数为40.4%，比本季提高1.4个百分点。

银行业景气指数为65.8%，比上季提高0.8个百分点，比去年同期提高3.8个百分点。银行盈利指数为66.5%，比上季提高0.7个百分点，比去年同期提高4个百分点。

22.1%的银行家认为货币政策“偏紧”，比上季下降8个百分点；75%的银行家认为“适度”，比上季提高8.5个百分点。对下季度，货币政策感受预期指数为40.4%，与本季持平。 （完）

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