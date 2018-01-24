中国央行副行长称金融服务实体经济取得新进展 但成绩仅是初步性的

路透北京1月24日 - 中国央行副行长陈雨露日前表示，当前金融监管部门全面强化金融监管，整治金融市场乱象，防范化解金融风险，金融服务实体经济取得新进展，但取得的成绩仅是初步和阶段性的。

人民日报周三刊登对陈雨露的专访称，一方面，影子银行规模增速放缓。截至去年11月末，银行理财产品资产余额同比增长4.2%，增速比上年同期下降40.1个百分点。

同时，宏观杠杆率增幅趋缓。根据央行初步测算，2017年三季度末中国总杠杆率比2016年末高出3.7个百分点，增幅比2012—2016年平均增幅低9.6个百分点。

“上述取得的成绩还仅仅是初步和阶段性的。”陈雨露称，“中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，这对金融服务实体经济和防控金融风险提出了新的、更高的要求。”

他表示，金融只有在为实体经济服务中才能实现自身持续健康发展。这是金融业的初心和使命，是做好金融工作的根本遵循。

中国银监会主席郭树清近日称，中国金融体系的风险总体可控，但由于多种原因，仍然处于风险易发多发期，面临的形势依然复杂严峻；将严格规范交叉金融产品，继续拆解影子银行；并继续遏制房地产泡沫化倾向，主动配合地方政府整顿隐性债务。

在谈及征信业发展方面，陈雨露指出，征信业的本质是信息共享，要平衡好促进征信业发展和保护个人信息之间的关系，加强对信息提供、采集加工及使用方的监管协调。

他认为，关键是把握好三方面的监管协调：对信息提供方的监管协调，确保信息按照“最低、适用”的理念采集，确保信息准确性；对信息采集加工方的监管协调，确保征信机构行为遵循征信规则的要求，确保公正性和有效性；对信息使用方的监管协调，确保个人征信信息的依法有限使用，维护好信息主体权益。

他并称，目前，人民银行正审慎从严地批设市场化个人征信机构。

中国央行月初发文称，已受理百行征信有限公司的个人征信业务申请，该公司注册资本为10亿元人民币，此举显示统一个人信用信息平台筹备工作正稳步推进。 （完）