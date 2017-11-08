中国央行称VISA和美国运通尚未按要求提供银行卡清算机构筹备申请的补充材料

路透北京11月8日 - 中国央行周三向路透表示，截至目前，Visa(V.N)和美国运通(AXP.N)已向央行提交银行卡清算机构筹备申请材料，央行已与其就材料的完整性、合规性进行充分沟通；Visa和美国运通尚未按要求进一步提供补充材料，央行尚无法正式受理。

央行在回复路透社问题的传真中称，将遵循公平、公正、公开的原则，依法开展银行卡清算市场准入管理工作。

央行表示，关于银行卡清算市场准入，中国对内外资机构申请成为银行卡清算机构规定了同等的准入条件和程序，不涉及任何合资要求、外资持股比例限制。符合条件的内外资机构均可依照法定程序向央行提出申请，公平地参与中国银行卡清算服务市场。

昨日有三名熟悉情况的消息人士对路透称，中国敦促想在国内经营业务的外国支付卡公司与中国企业成立合资公司，这一做法与北京向美国总统特朗普做出的市场准入承诺背道而驰。三名简要了解央行讨论情况的消息人士称，相关机构已“非正式”通知想在中国设立全资子公司的部分外资发卡企业，他们需与当地企业进行合资。

中国央行此前在金融稳定报告中写道，未来将实现国内银行卡清算市场参与主体多元化，稳步形成多个银行卡品牌同台竞争的市场化格局，为产业各方提供差异化、多样化的银行卡清算服务，带动银行卡产业结构持续优化，促进银行卡产业健康有序发展。（完）