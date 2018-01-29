中国债务和杠杆水平仍在高位 探索将影子银行等纳入MPA--央行副行长

路透北京1月29日 - 中国央行副行长易纲称，预计2018年中国经济仍有望保持平稳增长，但也要看到中国经济中仍存在一些问题和隐患，内生增长动力仍待强化，债务和杠杆水平还处在高位，资产泡沫“堰塞湖”的警报尚不能完全解除，金融乱象仍然存在，金融监管构架还有待进一步完善。

刊登在《中国金融》杂志官方微信公众号上的易纲署名文章《货币政策回顾与展望》中指出，2018年央行将进一步完善宏观审慎政策框架，探索将影子银行、房地产金融、互联网金融等纳入宏观审慎政策框架，将同业存单、绿色信贷业绩考核纳入MPA考核，优化跨境资本流动宏观审慎政策，对资本流动进行逆周期调节。

“要健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，守住不发生系统性金融风险的底线，”文章称，“...宏观审慎政策是对货币政策的有益补充，二者的协同互补能够有效应对系统性金融风险，把保持币值稳定和维护金融稳定更好地结合起来。”

他指出，当前国内经济继续保持稳中向好，人民币汇率有条件继续在合理均衡水平上保持基本稳定，当然国内外市场还存在不确定性，在此背景下人民币汇率双向波动将成为常态。

他表示，汇率能够发挥宏观经济“自动稳定器”的作用，央行将继续深化人民币汇率形成机制改革，加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在全球货币体系中的稳定地位。

**对M2增速变化不必过于关注**

在谈到去年M2增速放缓时，易纲解释称，这主要是因为去杠杆和金融监管逐步加强背景下银行资金运用更加规范、金融部门内部资金循环和嵌套减少。缩短资金链条也有助于降低资金成本，缓解融资难、融资贵问题。

“当前我国经济保持平稳增长，内生增长动力增强，M2增速慢一些还有利于从宏观上实现稳杠杆。”他表示，随着供给侧结构性改革逐步深化，实体经济更趋“轻型”，由此对货币信贷的依赖程度有所减轻。

随着经济内生增长动力不断增强，资金周转及货币流通速度亦会加快，因此相对慢一点的货币信贷增速仍可以支持经济实现平稳较快增长。

“随着去杠杆深化和金融进一步回归为实体经济服务，未来M2增速比过去低一些将成为常态。”他说，“还应看到，在金融市场和金融创新不断发展的大背景下，M2的可测性、可控性和与实体经济的相关性都在下降，对M2增速变化不必过于关注。”

2017年全年中国人民币贷款新增13.53万亿元人民币，同比多增8782亿元，12月末余额同比增速为12.7%；全年社会融资规模增量为19.44万亿元，同比多增1.63万亿元，12月末存量同比增长12.0%，符合年初预期水平。2017末，M2同比增长8.2%，环比回落0.9个百分点。

**保持货币政策稳健中性**

易纲强调，保持货币政策的稳健中性，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长；央行将综合运用多种货币政策工具，进一步增强流动性管理的灵活性和有效性，保持银行体系流动性合理稳定，促进货币信贷和社会融资规模合理增长。

同时，要进一步督促金融机构健全内控制度，增强自主合理定价能力和风险管理水平，从提高金融市场深度入手继续培育市场基准利率和完善国债收益率曲线，不断健全市场化的利率形成机制。探索和完善利率走廊机制，增强利率调控能力，进一步疏通央行政策利率向金融市场及实体经济的传导。

“人民银行将按照‘放得开、形得成、调得了’的基本要求，进一步推进利率市场化改革，提高金融资源配置效率，完善金融调控机制。”易纲指出。

他并称，受制于投资收益率和回报周期等因素，社会资本在国民经济重点领域、薄弱环节和社会事业等方面参与热情相对较低。在控制好总量的前提下，货币政策可以在这些领域适当使用结构性工具为推动经济结构调整发挥一定的辅助作用。

央行将落实好对普惠金融领域贷款达到一定标准的金融机构实施定向降准的相关工作。继续运用信贷政策支持再贷款、再贴现、PSL等工具支持引导金融机构加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

此外，还将向全国推广信贷资产质押和央行内部（企业）评级试点，将符合标准的小微企业贷款、绿色贷款纳入货币政策操作的合格担保品范围。（完）