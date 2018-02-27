中国去年养老金委托投资合同达4400亿 已投资2832亿--人社部

路透上海2月27日 - 中国人力资源和社会保障部副部长游钧周一表示，去年基本养老保险基金投资运营稳步推进，北京、安徽等10个省（区、市）签署了4,400亿元人民币的委托投资合同，2,831.5亿元资金已到账并开始投资；江苏、浙江、甘肃、西藏四省（区）政府已审议通过委托投资计划。

“随着我国进入经济新常态，特别是人口老龄化的加速推进，我国的社会保险，特别是养老保险也进入了一个新的发展时期。基金的收支也呈现出新的特点，”中国证券报周二援引他在国新办新闻发布会上称。

他指出，具体来看，一是基金收入增速在放缓，但是基金的增量并不减。2017年社保基金的收入达到6.6万亿元，比2016年增加1.28万亿元。

二是基金支出呈刚性增长态势，但增幅在放缓。就企业养老保险来说，2017年的支出是2.86万亿元，比2016年增加10.4%，但是比2016年的增幅下降1.4个百分点；三是基金积累在持续增加，五项保险2016年的总收入累计结余6.6万亿元，2017年达到7.6万亿元。

游钧还指出，社会保障方面，加快实施全民参保计划，基本养老保险2017年年底覆盖超过9亿人，企业退休人员基本养老金实现“十三连调”，1亿多退休人员受益。基本医疗保险目前覆盖了13亿多人，基本实现了全民医保；大病保险覆盖了全部城乡居民参保人员。基本保险+大病保险的政策报销水平已经超过80%。

不过，他表示，由于中国现在社会保险制度还没有实现全国统筹，基金的分布不平衡问题依然存在，个别地区收支出现当期缺口，对整个保险制度可持续发展带来了重大挑战。（完）