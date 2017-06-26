中国人社部称养老保险基金运行总体平稳 全年预计收大于支

路透北京6月26日 - 随着中国经济进入新常态和人口老龄化压力日渐增大，养老保险基金运行情况广受社会各界关注。人力资源和社会保障部有关负责人日前回应称，中国养老保险基金运行总体平稳，养老金可按时足额发放，但存在着基金分布不均衡的结构性矛盾。

人民日报周一援引该负责人称，从企业养老保险情况看，随着经济回稳向好，1-5月基金征缴收入增幅10.4%，重回“两位数”增长，基金支出保持温和增长。按此趋势，全年养老保险基金仍将保持收大于支，基金累计结余持续增加，能够确保养老保险待遇按时足额发放。

但他同时指出，虽然基金结余规模可观，具备较强的支撑能力，但是由于地区间经济发展不平衡，目前情况是东部结余多、中西部结余少，特别是在东北等老工业地区，缴费人员少、退休人员多、抚养负担重的情况比较突出，基金出现当期收不抵支。

“对此，我们正采取有力措施保障基金健康平稳运行，促进养老保险制度可持续发展。”该负责人说。

主要措施包括：一是实施全民参保计划，扩大覆盖范围。截至2016年底，职工养老保险人数3.79亿，比2015年末增加2,569万人。在保障人民群众养老保险权益的同时，加大征缴力度，增强基金收入。

二是加大财政投入，保障基金运行。1998年以来，中央财政累计对企业养老保险基金投入2.57万亿元人民币，其中2016年超过4,000亿元，同比增长12.9%；同时地方财政也在加大投入，2016年各省市县级财政投入合计668亿元，同比增长79.6%。

三是提升统筹层次，均衡地区差异。针对部分省份基金结余少、支出压力大的情况，国家将通过提高统筹层次，在更大的范围内调剂基金余缺，均衡地区之间因抚养比差距而导致的负担不均问题。

四是拓宽筹资渠道，壮大基金规模。通过开展养老基金投资运营，推动基金市场化、多元化、专业化投资，实现基金保值增值；同时，推动划转部分国有资本充实社保基金，有效提升基金抗风险能力，保障养老保险良好运行。

五是发展多层次养老保险体系。逐步形成基本养老保险为基础、企业年金和职业年金为补充、与个人储蓄性养老保险和商业养老保险相衔接的多层次保障体系，满足不同群体的养老保障需求，提高退休后的生活保障水平。

人社部上述负责人表示，经过多年的改革发展，中国的养老保险覆盖范围不断扩大，养老保险制度从城镇扩大到乡村，建立起统一的城乡居民养老保险制度，成为世界上覆盖人群最多的养老保障计划。截至今年5月底，城乡居民覆盖人数5.08亿，领取待遇人数1.59亿。

“从中长期看，我们面临的挑战主要是人口老龄化带来的挑战，通过综合采取以上措施，可以实现基金中长期平衡，能够有效应对经济新常态和人口老龄化的挑战，确保养老保险制度可持续发展和广大退休人员的基本生活。”

据其介绍，今年1-5月，职工养老保险基金总收入15,769亿元，同比增长23.9%；基金总支出13,505亿元，同比增长23.2%。当期结余2,264亿元，累计结余4.08万亿元。（完）