中国把好企业留在A股 短期需拆除一些制度障碍--人民日报

路透北京1月29日 - 中国人民日报周一在金海观察栏目中指出，把好企业留下来、让更多好企业在A股上市，是未来资本市场服务实体经济一个必然发力方向。目前，A股市场关于新股发行的财务指标门槛等规定，与很多成长型企业的实际情况不一致，短期看需拆除一些制度上的障碍。

人民日报称，近年来，随着创新驱动发展战略的有力实施，中国新经济新业态新模式不断涌现，一大批拥有核心技术的“好企业”迅速成长；然而，让人有些“郁闷”的是，新经济中的很多企业在借力资本市场时，留在A股的却不多。

“让好企业源源不断进入，根本还在于A股市场的成熟。”人民日报指出，这需要市场制度加快完善，同时还要在诚信建设、投资者成熟理性、监管部门和专业机构能力提升等方面再上台阶。

报导称，目前A股上市公司仍是金融地产、工业和原材料等产业“挑大梁”，新经济板块体量尚小，同时还有不少绩差公司。把这些身边的优质企业资源留住，让它们成为A股的生力军，市场才能根基稳固，与实体经济也才能更好地同频共振。

人民日报指出，A股市场关于新股发行的财务指标门槛、控制权安排、股东人数的规定，与很多成长型企业的实际情况不一致，如何完善相关制度，既增强市场的包容性与承载力，又能衔接各项政策、有效控制风险，需要把握好其中的平衡。

从更长远看，让好企业源源不断进入，根本还在于A股市场的成熟。

人民日报称，所谓好企业，很难有一套明确的标准。市场不停变化，过去做得好的企业，以后未必能一直好下去；现在看来一般的企业，有朝一日却可能大放异彩。人为“圈定”哪些是好企业很难，效果也不一定如人意，关键还是靠市场的选择。

这需要市场制度加快完善，同时还要在诚信建设、投资者成熟理性、监管部门和专业机构能力提升等方面再上台阶。多方共同努力，培育好企业愿意进、留得住、长得好的市场土壤，A股市场的核心竞争力方能不断提升。

数据显示，2017年中国A股新增上市公司438家，较2016年的227家同比增长92.95%。（完）