中国经济下半年中高速增长仍有保障 稳中向好态势将得以延续--人民日报

路透北京6月16日 - 人民日报海外版周五发表热点聚焦指出，中国今年下半年随着市场信心的恢复、积极因素的积累，经济稳定性会越来越强，中高速增长仍有保障，稳中向好态势将得以延续。

报导援引国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群说，展望未来，在中国经济总体平稳的基础上，随着企业适应市场能力的不断提升、经济结构的持续改善，未来经济企稳态势将更加明朗。

“透过5月份数据可以看出，一些媒体、机构此前盯住部分经济指标出现的短期波动进行过度解读显然是没必要的。事实上，出口、消费等众多经济指标也并没有像外界预测的那样明显走弱，反而是企稳向好，这将有助于坚定市场信心。”张立群说。

张立群指出，为了进一步巩固经济的良好走势，接下来，一方面要继续做好稳增长的工作，货币政策保持稳健中性的同时，抓好金融监管工作，并充分发挥更加积极有效财政政策的作用；另一方面要深入推进供给侧结构性改革，推动企业进一步适应市场，改善市场微观基础，不断提高经济增长的“含金量”。

近来，中国经济运行情况成为国内外关注的焦点，相关数据的陆续发布引起了外界关于中国经济未来走势的各种分析、猜测。在这一过程中，一些“唱空论”借机卷土重来，此前就有媒体、机构预计“中国经济将在5月份出现拐点并开始持续走弱”，国际评级机构穆迪更是下调了中国主权信用评级，但事实却让“唱空者”再次落空。

中国最新公布的5月数据显示，工业和消费均超预期，投资则受房地产和基建拖累增速有所下行；整体而言，中国经济仍保持一定韧性，放缓之势也弱于市场预期，多数分析人士预计，下半年经济增速回落料温和。鉴于经济下行压力尚不大，强监管、去杠杆政策环境不会有变，货币政策继续保持“不紧不松”状态。(完)