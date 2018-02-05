中国要拆除金融机构和监管机构人员相互跳槽的“旋转门”--人民日报

路透北京2月5日 - 人民日报“金海观潮”栏目周一刊登文章称，再完善的制度也需要监管者不失毫分地严格执行，才能真正落在实处。让监管真正有力度，要拆除金融机构和监管机构人员相互跳槽的“旋转门”，隔绝两者之间的利益纠结。

文章并指出，“监管姓监”的职责定位，把防控风险摆在了监管的首位，其政策导向就不能再为了规模膨胀而漠视风险，这样才能向市场传递出“防风险”至上的理念。

“防范风险，要改变‘牛栏里关猫’的现象，完善相关监管制度。然而，篱笆筑好，还得安排尽职的‘守护人’巡逻值班。”文章称。

文章并指出，监管还需适应市场变化，加强自身能力建设。当下金融业务相互交织、错综复杂，大数据、云计算、人工智能技术也已深度嵌入金融领域，金融市场繁复程度远非以往。

“监管要走出固守领地，深入市场、贴近市场，才能把脉市场症结，对症下药；也得升级监管手段，跟上互联网速度，捕捉‘云’上的‘风险眼’。”文章称。

同时，监管的思路要积极向市场公开。政策传导有时滞，效应也是逐步显现的，但政策方向既定，就能引导市场预期和行为，保证政策效果。监管机构向市场传递坚决“防控金融风险”的信号，会让金融机构对风险敬畏三分，严控风险、合规经营。（完）