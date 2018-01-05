“共有产权”值得一二线城市推广 有利平抑区域房价--人民日报

路透北京1月5日 - 人民日报周五报导称，2017年北京首次将共有产权住房用地列入年度计划并超额完成，以及其它地方的试水也表明，这一模式可以增加楼市供给，有利于平抑区域房价，在一定程度上避免了投资投机性炒作，对于一线城市和房价上涨压力较大的二线城市，很有推广的价值。

报导称，“共有产权”淡化了“一步到位”的购房冲动，降低了年轻人的“婚房焦虑”，受到“夹心层”购房群体的欢迎。而满一定年限后方可出售、政府优先回购等规定，也稀释了住房的金融产品属性，让商品房逐步理性回归到普通商品属性，这是“共有产权”模式的深意所在。

2018年的房地产市场调控仍会差别化、精准化施策，满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房。可以预见，房地产业的供给侧改革不断深化，必将助力市场的平稳健康发展，助力住有所居、居者心安的美丽梦想。

数据显示，2017年北京首次将共有产权住房用地列入年度计划并超额完成，供应38宗共有产权住房用地，面积约207公顷，完成率104%，规划建筑规模约403万平方米。

中国住房城乡建设部会同国土资源部、央行去年11月召开部分省市房地产工作座谈会称，要坚持调控目标不动摇、力度不放松，保持调控政策的连续性稳定性；并加强金融管理，平衡好房地产业与其他行业的资金配置，防止资金违规流入房地产；提高租赁住房和共有产权住房供地比例，防止高价地推涨房价。（完）