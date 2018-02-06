中国平安推出基于区块链的金融解决方案 并与渣打等合作

路透上海2月6日 - 中国大型金融控股集团--中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下金融壹账通公司周二发布基于区块链技术的金融解决方案--壹账链，并推出多种应用场景，同时其与渣打银行、红星美凯龙(1528.HK)(601828.SS)、汽车之家(ATHM.N)等多家金融机构和企业达成合作意向。

此前区块链在金融应用层面尚面临一些瓶颈，例如吞吐量效率、隐私保护和如何化繁为简的部署管理。此次推出的壹账链，解决了这三大难题，亦使得中国平安的区块链战略得到关键性的突破。

“我们的区块链战略分三步走，技术、场景、市场，现在是第三步，通过平台开放，邀请其他金融机构和非金融企业一起参与。”中国平安副首席执行官兼首席信息执行官陈心颖在新闻会后对记者表示。

周二与壹账通达成合作意向的机构除渣打银行等三家外，还包括平安银行(000001.SZ)、金城银行、山东科瑞控股集团、奇点金服、怡亚通(002183.SZ)等。

金融壹账通正在同业资产交易、供应链金融、银行间清结算等12个领域进行区块链探索，并已在黑名单共享、供应链金融、金融机构一账通、小微企业贷款平台、资产平台等多个场景投入使用。

经过两年的试运营，金融壹账通的区块链已覆盖交易额超过12万亿元人民币、平台注册机构超2,300家，全年交易客户逾1,000家，仅小微企业贷款平台--壹企银融资平台接入的中小企业节点数就达20,000个左右。

中国平安在新闻稿中指出，公司将持续推进“金融+科技”双驱动战略，利用自身丰富的业务场景优势，不断强化和提升区块链技术，并将“壹账链”打造为开放的区块链平台，为其他机构与政府监管部门赋能，共同提升中国区块链技术运用水平。

上周五，中国平安宣布旗下三家科技公司完成共计22亿美元的定向私募融资，其中平安壹账通金融科技公司完成首次融资6.5亿美元。（完）