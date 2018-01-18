中国平安拟上市第二项医保业务 软银参与投资--消息人士

路透香港1月18日 - 据两位知情人士透露，中国平安保险集团(2318.HK)已为旗下一处医疗数据收集和分析业务筹资近10亿美元，该业务即将赴香港进行首次公开发行(IPO)，这将是中国平安计划上市的第二项医疗保健业务。

他们表示，此轮融资对平安医疗健康管理股份有限公司的估值为88亿美元，已吸引软银(9984.T)愿景基金以及日本金融公司SBI控股(8473.T)作为主要投资方。规模达930亿美元的软银愿景基金为全球最大私募股权基金。

其中一位消息人士称，软银愿景基金和SBI控股已分别投资约4亿和4.5亿美元。

在此之前，平安旗下已有两家公司准备2018年在香港IPO--陆金所及平安好医生。

由于上述讯息属机密性质，消息人士拒绝具名。平安及软银不予置评，SBI未回覆置评要求。

第二位消息人士表示，软银也已投资平安旗下的平安好医生及金融壹账通。

平安医疗健康管理成立于2016年，根据平安官网，平安医疗致力于成为中国最大的开放式管理医疗服务平台。

该集团2016年的年度报告显示，其力争要成为中国最大的医疗保健服务开放平台，涵盖医疗救治、社会医疗保险(SHI)和药物配送等服务。

第一名消息人士称，今年底之前，该业务部门料在中国约220个城市为五千家医院提供社会医疗保险和健康档案，而这契合了政府削减医疗成本的努力。

消息人士称，平安预计2018年净利在1.5亿美元，明年将在1.75亿美元。

消息人士称，高盛是本轮融资的财务顾问。高盛未予置评。(完)