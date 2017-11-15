李克强称地区和平稳定是东亚合作基础 坚持朝鲜半岛无核化

路透北京11月15日 - 中国国务院总理李克强周二强调，地区和平稳定是东亚合作的前提和基础，坚持实现朝鲜半岛无核化目标、坚持维护半岛及地区和平稳定、坚持通过对话协商解决面临的问题，是中方的坚定立场。

新华社当日稍晚刊发他在第二十次东盟与中日韩（10+3）领导人会议上的发言称，中方并提出“双轨并行”思路和“双暂停”倡议，希望各方积极呼应，避免采取任何加剧局势紧张言行，为推动以和平方式解决半岛问题发挥建设性作用。

当前，世界经济出现向好势头，全球贸易投资止跌回升，国际金融市场总体稳定，中日、中韩关系出现改善势头，为10+3合作带来了新的机遇；同时，世界经济复苏冷热不均，“逆全球化”和保护主义倾向抬头，地区热点问题此起彼伏，也给10+3合作带来挑战。

李克强指出，东亚地区2016年对世界经济增长的贡献率达到44%，“我们坚持以区域一体化为方向，大力推动贸易和投资自由化便利化，东盟共同体建成，中国-东盟自贸区实现升级，中韩高标准自贸区建成，区域全面经济伙伴关系协定谈判迈出坚实步伐。”

中方并建议，深化金融合作，维护地区金融稳定。金融合作是10+3合作起步最早、成果最丰的领域之一，也是建设东亚经济共同体的重点。要共同推动构建地区金融合作体系，加强在货币稳定、投融资、信用评级等领域务实合作。

同时，中方欢迎10+3宏观经济研究办公室成为联合国大会永久观察员，支持其更好发挥区域经济监测平台的作用。中方决定将出资支持区域信用担保与投资基金增资，促进亚洲债券市场发展；支持亚洲金融合作协会发挥维护地区和全球金融市场稳定的积极作用。

李克强还指出，中国经济已初步走出一条在加快优化升级中实现平稳增长、在平稳增长中加快优化升级的创新发展之路，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

他强调，一个更加开放、更加富强的中国，不仅会惠及十几亿中国人民，也必将给包括东亚在内的世界各国提供更多市场、增长、投资、合作机遇。预计未来五年，中国将进口8万亿美元的商品、吸收6,000亿美元的外来投资，对外投资总额将达到7,500亿美元，出境旅游将达到7亿人次。（完）