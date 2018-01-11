李克强称推动澜湄合作迈向成长期 加强水利设施建设等产能合作

路透北京1月11日 - 中国总理李克强周三表示，推动澜湄合作从培育期顺利迈向成长期，要加强水利设施建设等产能合作，中方支持企业按照可持续发展理念，在湄公河国家参与建设一批水电站、水库、灌溉、饮水工程，实现合作共赢；铁路、公路、港口、机场、通信等领域的产能合作也有广阔前景。

新华社周四援引李克强在出席澜沧江-湄公河合作第二次领导人会议时的讲话并称，中方愿继续落实好首次领导人会议上提出的“两优”贷款额度，在此基础上再提供援外优惠贷款，设立第二批国际产能和装备制造合作专项贷款，支持商定的项目。也希望有关国家在税收、土地等方面提供优惠政策。

“湄公河国家处在工业化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，都有建设水利等基础设施的迫切需求。中方拥有性价比高的水利电力装备和工程建设力量，在大型水利枢纽、平原打井、山区中小型水库等建设方面经验丰富，适合湄公河国家需求。”李克强称。

他表示，要落实好《澜湄国家产能合作联合声明》，制定澜湄国家互联互通规划和澜湄国家产能合作行动计划，探讨组建澜湄国家产能与投资合作促进联盟和澜湄商务理事会。共同建设好现有经贸合作区、跨境经济合作区，开辟一些新的特色园区。

同时，澜湄国家还要做好水资源合作，制定“水资源合作五年行动计划”，加强旱涝灾害应急管理；要拓展农业合作，中方支持企业到湄公河国家开展农产品深加工合作，提高附加值和竞争力，共同开拓第三方市场。中方愿与湄公河国家深化农业科技合作，共建农业科技联合实验室、技术试验示范基地。

中国与湄公河国家互为重要农业合作伙伴，近10年湄公河国家对华出口水果年均增长21%。虽然中方对湄公河国家农产品贸易存在逆差，但中国不搞贸易保护，愿意进口更多优质农产品，满足国内多样化的消费需求。

澜湄合作是首个由流域六国共同创建的新型次区域合作机制，是共商共建“一带一路”的重要平台。据统计，中国是柬埔寨、缅甸、泰国、越南第一大贸易伙伴，是老挝第二大贸易伙伴。

初步统计，2017年中国同五国贸易总额达2,200亿美元，同比增长16%。中国累计对五国各类投资超过420亿美元，2017年投资额增长20%以上。（完）