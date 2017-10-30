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中国全国推开国家监察体制改革试点 完成省、市、县三级监察委组建
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2017年10月30日 / 凌晨12点50分 / 1 天前

中国全国推开国家监察体制改革试点 完成省、市、县三级监察委组建

1 分钟阅读

路透北京10月30日 - 中共中央办公厅印发《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》，部署在中国全国范围内深化国家监察体制改革的探索实践，完成省、市、县三级监察委员会组建工作，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

新华社周日报导，方案强调，十九大对深化国家监察体制改革作出重大决策部署。在总结北京市、山西省、浙江省改革试点工作经验基础上，在全国各地推开改革试点。在今年底明年初召开的省、市、县人民代表大会上产生三级监察委员会，使改革与地方人大换届工作紧密衔接，有利于加快改革步伐，确保改革有序深入推进。

《方案》指出，决定，北京市、山西省、浙江省继续深化改革试点，其他28个省（自治区、直辖市）设立省、市、县三级监察委员会，整合反腐败资源力量，完成相关机构、职能、人员转隶，明确监察委员会职能职责，赋予惩治腐败、调查职务违法犯罪行为的权限手段，建立与执法机关、司法机关的协调衔接机制。

《方案》要求，要加强党对试点工作的集中统一领导。试点地区各级党组织要担负起主体责任。试点省（自治区、直辖市）党委对试点工作负总责，成立深化监察体制改革试点工作小组，由党委书记担任组长。试点地区纪委要细致谋划、扎实推进，做好试点方案的组织实施和具体落实。各有关单位要各司其职、协调配合，确保如期完成试点任务。（完）

发稿 沈燕; 审校 杨淑祯

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