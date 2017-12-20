焦点：中国治污行动提升高品位铁矿石需求 澳洲矿商冀望沾光

路透悉尼12月19日 - 中国积极整治钢铁厂污染以减少空气污染，引致了对于高品位铁矿石的需求，一家澳洲内陆的勘探商希望，这股需求能协助筹措资金，实现开发一大规模矿山的宏大计划。

资料图片：2013年12月，澳大利亚黑德兰港，码头等待装载铁矿石的货轮。REUTERS/David Gray

越来越多的中国钢厂选择高品位铁矿石，以提高生产率并减少污染，这为面向中国的高品位铁矿石供应商进一步打开商机。中国是全球最大的铁矿石进口国。

Carpentaria Resources (CAP.AX)需要2,500-3,000万澳元(1,900万-2,300万美元)的资金，用于该公司南澳大利亚州Hawsons高品位矿山的可行性研究，该公司的高管Quentin Hill表示，潜在金主不在少数。

“10月份，有好几组人马考察了这个项目，”Hill对路透表示。

他称，“我从中国及中东回来，这些地方协助我们产品开发的支持力道大增。”

Hill称该矿脉生产粉状铁矿石，含铁量70%，高于正常水准，可以直接以球团状送入熔炉，也就是球状的高品质矿石，价格通常高于铁矿粉。

根据Metal Bulletin，铁矿石球团现货价格11月初突破每吨125美元，是当时指标62%铁矿石的两倍。

Hill估计，该矿脉将花费14亿澳元才能投入运作。

图表：reut.rs/2BbDGil

顾问机构CRU指出，预估中国铁矿石球团进口未来10年将增加7,000万吨。

自2015年11月巴西Samarco铁矿石项目因溃坝事故被淡水河谷(VALE3.SA)和必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)关停之后，全球铁矿球团年产量减少了3,000万吨。这次溃坝给巴西造成了一场严重的环境灾难。

为了减轻损失，淡水河谷10月宣布重启巴西三家已关停多年的球团矿厂。

还是在巴西，英美资源集团(AAL.L)正在等待政府对Minas Rio矿第三阶段和最终阶段扩产计划的审批，该矿山生产球团矿。如果得不到批准，该矿山明年的产出将枯竭。

Hill表示，“目前所有市场对稀缺的球团矿资源都出现了新的竞争。”

淡水河谷和力拓(RIO.AX)(RIO.L)等高品位铁矿石生产商是升水的主要受益者，这两家公司铁矿石含铁量高达65%；而必和必拓的部分铁矿石则有8-13%的贴水，Fortescue Metals Group(FMG.AX)的铁矿石贴水约在30%。

Fortescue正推动以新矿替代正在耗尽的旧矿，力图确保1.7亿吨的铁矿石年产能中的大部分为较高品级。

“我们正在寻找途径，以实现让大多数产品都达到品级60%以上的目标，”FMG总裁潘纳威(Nev Power)在给路透的电邮中说道。

同样，随着老旧矿的日渐枯竭，必和必拓以及力拓也在用更高品级的矿场替代老旧矿场。

“尽管中国在削减产能，但实际情况是，中国正在把产能从低效、污染环境的钢厂转移到那些生产效率更高的工厂。”力拓铁矿石业务执行长Chris Salisbury说道。

“那样做的话，他们就需要提高产出。而要提高产出，他们就需要更高品级的铁矿石，这就是我们现在看到的情况，”他说道。(完)