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上海港天津港存垄断行为 要求沿海39个港口对照整改--发改委
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2017年11月15日 / 凌晨2点21分 / 1 天前

上海港天津港存垄断行为 要求沿海39个港口对照整改--发改委

1 分钟阅读

路透北京11月15日 - 中国国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮周三称，从4月起对上海港和天津港进行了反垄断调查，发现有涉嫌构成限定交易行为、不公平高价行为等问题，接下来要求全国沿海39个港口对照此次反垄断调查进行整改。

上港集团(600018.SS)是中国最大的港口企业；天津港(600717.SS)则是中国北方最大的综合性港口企业。

孟玮在发改委召开的定时定主题新闻发布会上指出，根据有关方面反映和举报，国家发改委会同交通运输部，从今年4月中旬起，依法对上海港和天津港开展了反垄断调查。

调查发现，有关港口主要存在三个方面问题：一是，要求船公司使用本港下属企业提供的拖轮、理货、船代等服务，涉嫌构成限定交易行为。二是，对不可竞争的本地外贸集装箱业务，收取远高于竞争性国际中转集装箱的装卸作业费，涉嫌构成《反垄断法》禁止的不公平高价行为。三是，向交易对象附加强制服务、不竞争条款、忠诚条款等不合理交易条件，涉嫌构成附加不合理交易条件行为。

此次调查持续了近两个月的时间，从有关省份抽调100余名执法人员，调查走访了港口及其下属企业、上下游相关经营者等100余家市场主体，查明了港口涉嫌违反《反垄断法》的主要行为。

在对上海港和天津港开展反垄断调查的基础上，9月22日，国家发改委会同交通运输部、中国港口协会联合召开会议，要求全国沿海39个港口都要对照此次反垄断调查发现的问题，进行自查自纠和切实整改。从目前有关港口自查自纠情况看，多数港口进行了全面自查，制定了切实可行的整改措施。 (完)

发稿 许菁；撰写 李文科; 审校 曾祥进

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