邮储银行因侨兴信托计划违约遭中国银监会没收及处罚共5.2亿元

路透香港1月2日 - 中国邮储银行(1658.HK)称，因侨兴集团信托计划违约，遭中国银监会没收及处罚共约5.2亿元人民币。

据周一晚间公告，邮储银行于2014年10月分四笔投资了由广东惠州侨兴集团下属公司作为融资方，上海国际信托有限公司作为受托人的单一资金信托计划，金额合共为22亿元，投资期限均为三年。广发银行惠州分行为上海信托上述信托贷款出具四份担保函。

该信托计划已于2017年10月到期，侨兴集团违约并未偿还本金及部分利息，上海信托遂向侨兴集团及广发银行提起民事诉讼。邮储银行表示，已对该等违约事件计提相应的减值损失准备。

于2017年12月29日，邮储银行接获中国银监会北京监管局出具的行政处罚决定书，因该业务违反有关规定及审慎经营规则，对该行没收所得约2.6亿元，并处一倍罚款，其他违规罚款50万元。

中国银监会上周五称，对涉及大型股份制银行--广发银行惠州分行违规担保案件中的13家出资机构作出行政处罚，罚没金额合计13.41亿元，其中没收违法所得6.61亿元，并处一倍罚款6.61亿元，其他违规罚款1,930万元；至此该案件监管立案调查和行政处罚工作基本结束。（完）

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