中国将分类稳妥推动PPP项目资产证券化 盘活存量资产--财政部

路透北京6月19日 - 中国财政部、人民银行、证监会等三部门近日联合发文称，将分类稳妥地推动PPP(政府和社会资本合作)项目资产证券化，探索项目公司股东开展资产证券化盘活存量资产。在项目建成运营两年后，项目公司的股东可以以能够带来现金流的股权作为基础资产，发行资产证券化产品，盘活存量股权资产。

财政部网站周一刊登“关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知”全文并称，控股股东发行规模不得超过股权带来现金流现值的50%，其他股东发行规模不得超过股权带来现金流现值的70%。

“不得通过资产证券化改变控股股东对PPP项目公司的实际控制权和项目运营责任，实现变相‘退出’，影响公共服务供给的持续性和稳定性，”通知称。

通知并表示，鼓励项目公司开展资产证券化优化融资安排，在项目运营阶段，项目公司可作为发起人（原始权益人），以能够给项目带来现金流的收益权、合同债权作为基础资产，发行资产证券化产品；并积极探索项目公司在项目建设期依托PPP合同约定的未来收益权，发行资产证券化产品。

在项目选择方面，优先支持水务、环境保护、交通运输等市场化程度较高、公共服务需求稳定、现金流可预测性较强的行业开展资产证券化；重点支持符合雄安新区和京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带等国家战略的PPP项目开展资产证券化。

通知强调，要合理分担资产证券化的成本收益。PPP项目公司资产证券化的发行成本应当由项目公司按照合同约定承担，不得将发行成本转嫁给政府和社会资本方。

“PPP项目公司及其股东可综合采取担保、持有次级等多种方式进行增信，避免单一增信方式增加对项目公司或股东的负担。”意见称。

此外，将建立多元化、可持续的资金保障机制，推动不动产投资信托基金（REITs）发展，鼓励各类市场资金投资PPP项目资产证券化产品。

中国财政部条法司副司长周劲松周四表示，ppp立法工作正有序推进，按照问题导向原则推进立法工作，进程符合预期；而正在推进的ppp条例最近一两个月可能会向社会公开征求意见。（完）

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